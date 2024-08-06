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Российские войска сорвали ротацию ВСУ под Купянском, заявил Марочко
Российские войска сорвали ротацию ВСУ под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 06.08.2024
Российские войска сорвали ротацию ВСУ под Купянском, заявил Марочко
Российские войска сорвали ротационные мероприятия ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T07:58
2024-08-06T07:58
2024-08-06T07:58
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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андрей марочко
виталий ганчев
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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Российские войска сорвали ротационные мероприятия ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "После поражения ВС РФ перевалочного пункта украинских боевиков в населенном пункте Кругляковка были сорваны ротационные мероприятия одного из подразделений территориальной обороны ВФУ, находящегося в районе Песчаного", - рассказал эксперт. Эксперт отметил, что украинским военнослужащим, которые находились на фронте сверх положенного срока, поступила команда продолжать нести службу до особого распоряжения, поскольку на данный момент нет сил и средств для их замены. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964235236.html
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Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Сватово, Андрей Марочко, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Российские войска сорвали ротацию ВСУ под Купянском, заявил Марочко
Марочко: ВС России сорвали ротационные мероприятия ВСУ на Купянском направлении