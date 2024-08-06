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Российские войска сорвали ротацию ВСУ под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:58 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964313872.html
Российские войска сорвали ротацию ВСУ под Купянском, заявил Марочко
Российские войска сорвали ротацию ВСУ под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 06.08.2024
Российские войска сорвали ротацию ВСУ под Купянском, заявил Марочко
Российские войска сорвали ротационные мероприятия ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T07:58
2024-08-06T07:58
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
харьковская область
сватово
андрей марочко
виталий ганчев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Российские войска сорвали ротационные мероприятия ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "После поражения ВС РФ перевалочного пункта украинских боевиков в населенном пункте Кругляковка были сорваны ротационные мероприятия одного из подразделений территориальной обороны ВФУ, находящегося в районе Песчаного", - рассказал эксперт. Эксперт отметил, что украинским военнослужащим, которые находились на фронте сверх положенного срока, поступила команда продолжать нести службу до особого распоряжения, поскольку на данный момент нет сил и средств для их замены. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964235236.html
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луганская народная республика, харьковская область, сватово, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Сватово, Андрей Марочко, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Российские войска сорвали ротацию ВСУ под Купянском, заявил Марочко

Марочко: ВС России сорвали ротационные мероприятия ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Российские войска сорвали ротационные мероприятия ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"После поражения ВС РФ перевалочного пункта украинских боевиков в населенном пункте Кругляковка были сорваны ротационные мероприятия одного из подразделений территориальной обороны ВФУ, находящегося в районе Песчаного", - рассказал эксперт.
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Эксперт отметил, что украинским военнослужащим, которые находились на фронте сверх положенного срока, поступила команда продолжать нести службу до особого распоряжения, поскольку на данный момент нет сил и средств для их замены.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьСватовоАндрей МарочкоВиталий ГанчевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссия
 
 
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