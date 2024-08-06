https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964313872.html

Российские войска сорвали ротацию ВСУ под Купянском, заявил Марочко

Российские войска сорвали ротацию ВСУ под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 06.08.2024

Российские войска сорвали ротацию ВСУ под Купянском, заявил Марочко

Российские войска сорвали ротационные мероприятия ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T07:58

2024-08-06T07:58

2024-08-06T07:58

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

харьковская область

сватово

андрей марочко

виталий ганчев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Российские войска сорвали ротационные мероприятия ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "После поражения ВС РФ перевалочного пункта украинских боевиков в населенном пункте Кругляковка были сорваны ротационные мероприятия одного из подразделений территориальной обороны ВФУ, находящегося в районе Песчаного", - рассказал эксперт. Эксперт отметил, что украинским военнослужащим, которые находились на фронте сверх положенного срока, поступила команда продолжать нести службу до особого распоряжения, поскольку на данный момент нет сил и средств для их замены. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел вдоль нее уже перешли под контроль российских войск. По словам Ганчева, ВС РФ медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964235236.html

https://ria.ru/20240805/ssha-1964262612.html

луганская народная республика

харьковская область

сватово

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луганская народная республика, харьковская область, сватово, андрей марочко, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия