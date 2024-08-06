https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964310599.html

Российские военные под Купянском подбили несколько французских танков

Российские военные под Купянском подбили несколько французских танков - РИА Новости, 06.08.2024

Российские военные под Купянском подбили несколько французских танков

Несколько легких французских колесных танков калибра 105 миллиметров, а также американскую БМП Bradley ВСУ подбили российские военнослужащие в районе села... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T07:10

2024-08-06T07:10

2024-08-06T07:10

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 авг - РИА Новости. Несколько легких французских колесных танков калибра 105 миллиметров, а также американскую БМП Bradley ВСУ подбили российские военнослужащие в районе села Песчаное под Купянском, рассказал журналистам командир отделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Жук". В конце июля в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили село Песчаное под Купянском. "Видел Bradley своими глазами подбитый, а так у них и французские танки были (колесные - ред.), 105-й калибр", - рассказал "Жук". Командир с позывным "Музыка" рассказал, что Bradley подбили еще на подступах к населенному пункту, а вот такую технику, как французские танки, ВСУ чаще пытаются оттянуть от непосредственной линии фронта. "Они их не подпускают на близкое расстояние, стараются издалека работать. Технику они берегут сейчас усиленно, как и крупную артиллерию, так и танки", - пояснил командир.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964235236.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность