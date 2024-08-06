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Российские военные под Купянском подбили несколько французских танков - РИА Новости, 06.08.2024
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07:10 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964310599.html
Российские военные под Купянском подбили несколько французских танков
Российские военные под Купянском подбили несколько французских танков - РИА Новости, 06.08.2024
Российские военные под Купянском подбили несколько французских танков
Несколько легких французских колесных танков калибра 105 миллиметров, а также американскую БМП Bradley ВСУ подбили российские военнослужащие в районе села... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T07:10
2024-08-06T07:10
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 авг - РИА Новости. Несколько легких французских колесных танков калибра 105 миллиметров, а также американскую БМП Bradley ВСУ подбили российские военнослужащие в районе села Песчаное под Купянском, рассказал журналистам командир отделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Жук". В конце июля в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили село Песчаное под Купянском. "Видел Bradley своими глазами подбитый, а так у них и французские танки были (колесные - ред.), 105-й калибр", - рассказал "Жук". Командир с позывным "Музыка" рассказал, что Bradley подбили еще на подступах к населенному пункту, а вот такую технику, как французские танки, ВСУ чаще пытаются оттянуть от непосредственной линии фронта. "Они их не подпускают на близкое расстояние, стараются издалека работать. Технику они берегут сейчас усиленно, как и крупную артиллерию, так и танки", - пояснил командир.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964235236.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные под Купянском подбили несколько французских танков

ВС России подбили под Купянском несколько французских танков и БМП Bradley

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 авг - РИА Новости. Несколько легких французских колесных танков калибра 105 миллиметров, а также американскую БМП Bradley ВСУ подбили российские военнослужащие в районе села Песчаное под Купянском, рассказал журналистам командир отделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Жук".
В конце июля в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили село Песчаное под Купянском.
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"Видел Bradley своими глазами подбитый, а так у них и французские танки были (колесные - ред.), 105-й калибр", - рассказал "Жук".
Командир с позывным "Музыка" рассказал, что Bradley подбили еще на подступах к населенному пункту, а вот такую технику, как французские танки, ВСУ чаще пытаются оттянуть от непосредственной линии фронта.
"Они их не подпускают на близкое расстояние, стараются издалека работать. Технику они берегут сейчас усиленно, как и крупную артиллерию, так и танки", - пояснил командир.
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