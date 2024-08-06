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СМИ назвали сроки конца переговоров ЕС и Мерсокур по торговому соглашению
СМИ назвали сроки конца переговоров ЕС и Мерсокур по торговому соглашению - РИА Новости, 06.08.2024
СМИ назвали сроки конца переговоров ЕС и Мерсокур по торговому соглашению
Страны ЕС и южноамериканский экономический блок Меркосур планируют до конца года завершить переговоры по торговому соглашению, которое разрабатывается уже два... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T07:43
2024-08-06T07:43
2024-08-06T07:46
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Страны ЕС и южноамериканский экономический блок Меркосур планируют до конца года завершить переговоры по торговому соглашению, которое разрабатывается уже два года, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. "ЕС и группа Мерсокур, состоящая из пяти южноамериканских стран, намерены завершить переговоры по давно откладывавшемуся торговому соглашению до конца года после достижения прогресса в разрешении спорных вопросов", - пишет издание. По данным Европейской комиссии, соглашение создаст рынок в 780 миллионов человек и сэкономит предприятиям в Европе более 4 миллиардов евро в год на тарифах. Чиновники ЕС заявляют, что теперь они готовы противостоять Франции, выступающей против соглашения, и настаивают на том, что договор включит в себя климатические обязательства, условия по которым прежде не устраивали Париж. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай Боливию и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет свыше 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
https://ria.ru/20240731/venesuela-1962936172.html
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европа, франция, париж, евросоюз, в мире, меркосур
Европа, Франция, Париж, Евросоюз, В мире, Меркосур
СМИ назвали сроки конца переговоров ЕС и Мерсокур по торговому соглашению
FT: ЕС и Меркосур завершат переговоры по торговому соглашению до конца года