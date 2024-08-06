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Власти Курской области назвали обстановку на границе контролируемой
Власти Курской области назвали обстановку на границе контролируемой - РИА Новости, 06.08.2024
Власти Курской области назвали обстановку на границе контролируемой
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что ситуация в регионе контролируемая, призвал жителей сохранять спокойствие, не поддаваться на... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T21:04
2024-08-06T21:04
2024-08-06T21:14
курская область
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специальная военная операция на украине
россия
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что ситуация в регионе контролируемая, призвал жителей сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника."Прошу сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника. Ситуация контролируемая. Действует региональный оперативный штаб. Все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы. Всю необходимую информацию буду сообщать дополнительно", - написал он в своем Telegram-канале.ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК.
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курская область, украина, россия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины
Курская область, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины
Власти Курской области назвали обстановку на границе контролируемой
Смирнов: обстановка в Курской области на границе с Украиной контролируемая