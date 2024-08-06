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В двух районах Курской области продолжаются бои на границе - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 06.08.2024 (обновлено: 19:20 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/smirnov-1964499992.html
В двух районах Курской области продолжаются бои на границе
В двух районах Курской области продолжаются бои на границе - РИА Новости, 06.08.2024
В двух районах Курской области продолжаются бои на границе
Бои продолжаются на границе с Украиной в двух районах Курской области, удары по врагу наносит артиллерия и авиация, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T19:14
2024-08-06T19:20
курская область
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Бои продолжаются на границе с Украиной в двух районах Курской области, удары по врагу наносит артиллерия и авиация, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале."В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе. По врагу наносит удары артиллерия и авиация. Бойцы Минобороны РФ и пограничники продолжают уничтожение противника, - сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы рф, россия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины
Курская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины
В двух районах Курской области продолжаются бои на границе

Смирнов: в двух районах Курской области на границе работают авиация и артиллерия

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Бои продолжаются на границе с Украиной в двух районах Курской области, удары по врагу наносит артиллерия и авиация, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
"В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе. По врагу наносит удары артиллерия и авиация. Бойцы Минобороны РФ и пограничники продолжают уничтожение противника, - сообщил Смирнов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы РФРоссияАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
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