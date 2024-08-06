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В двух районах Курской области продолжаются бои на границе
В двух районах Курской области продолжаются бои на границе - РИА Новости, 06.08.2024
В двух районах Курской области продолжаются бои на границе
Бои продолжаются на границе с Украиной в двух районах Курской области, удары по врагу наносит артиллерия и авиация, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T19:14
2024-08-06T19:14
2024-08-06T19:20
курская область
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Бои продолжаются на границе с Украиной в двух районах Курской области, удары по врагу наносит артиллерия и авиация, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале."В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе. По врагу наносит удары артиллерия и авиация. Бойцы Минобороны РФ и пограничники продолжают уничтожение противника, - сообщил Смирнов.
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курская область, вооруженные силы рф, россия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины
Курская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины
В двух районах Курской области продолжаются бои на границе
Смирнов: в двух районах Курской области на границе работают авиация и артиллерия