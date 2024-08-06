https://ria.ru/20240806/smirnov-1964499992.html

В двух районах Курской области продолжаются бои на границе

В двух районах Курской области продолжаются бои на границе - РИА Новости, 06.08.2024

В двух районах Курской области продолжаются бои на границе

Бои продолжаются на границе с Украиной в двух районах Курской области, удары по врагу наносит артиллерия и авиация, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T19:14

2024-08-06T19:14

2024-08-06T19:20

курская область

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

россия

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 6 авг - РИА Новости. Бои продолжаются на границе с Украиной в двух районах Курской области, удары по врагу наносит артиллерия и авиация, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале."В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе. По врагу наносит удары артиллерия и авиация. Бойцы Минобороны РФ и пограничники продолжают уничтожение противника, - сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область, вооруженные силы рф, россия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины