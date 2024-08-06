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Украинский коптер обстрелял микроавтобус в Курской области, погиб водитель - РИА Новости, 06.08.2024
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15:33 06.08.2024 (обновлено: 15:38 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/smirnov-1964442982.html
Украинский коптер обстрелял микроавтобус в Курской области, погиб водитель
Украинский коптер обстрелял микроавтобус в Курской области, погиб водитель - РИА Новости, 06.08.2024
Украинский коптер обстрелял микроавтобус в Курской области, погиб водитель
Водитель погиб в результате атаки украинского коптера на микроавтобус недалеко от села Нехаевка Рыльского в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:33
2024-08-06T15:38
происшествия
рыльский район
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Водитель погиб в результате атаки украинского коптера на микроавтобус недалеко от села Нехаевка Рыльского в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов"Сегодня недалеко от села Нехаевка Рыльского района украинский коптер атаковал микроавтобус. Водитель машины погиб на месте. Выражаю соболезнования его родным и близким", - написал он в Telegram-канале.
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рыльский район
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происшествия, рыльский район, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Рыльский район, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
Украинский коптер обстрелял микроавтобус в Курской области, погиб водитель

Смирнов: украинский коптер обстрелял микроавтобус под Курском, погиб водитель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Водитель погиб в результате атаки украинского коптера на микроавтобус недалеко от села Нехаевка Рыльского в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов
"Сегодня недалеко от села Нехаевка Рыльского района украинский коптер атаковал микроавтобус. Водитель машины погиб на месте. Выражаю соболезнования его родным и близким", - написал он в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияРыльский районКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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