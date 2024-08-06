https://ria.ru/20240806/smirnov-1964442982.html

Украинский коптер обстрелял микроавтобус в Курской области, погиб водитель

Украинский коптер обстрелял микроавтобус в Курской области, погиб водитель - РИА Новости, 06.08.2024

Украинский коптер обстрелял микроавтобус в Курской области, погиб водитель

Водитель погиб в результате атаки украинского коптера на микроавтобус недалеко от села Нехаевка Рыльского в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:33

2024-08-06T15:33

2024-08-06T15:38

происшествия

рыльский район

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Водитель погиб в результате атаки украинского коптера на микроавтобус недалеко от села Нехаевка Рыльского в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов"Сегодня недалеко от села Нехаевка Рыльского района украинский коптер атаковал микроавтобус. Водитель машины погиб на месте. Выражаю соболезнования его родным и близким", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рыльский район

курская область

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2024

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происшествия, рыльский район, курская область, алексей смирнов (политик)