https://ria.ru/20240806/slovakiya-1964288419.html

В Словакии возбудили дело против мужчины, целившегося в министра

В Словакии возбудили дело против мужчины, целившегося в министра - РИА Новости, 06.08.2024

В Словакии возбудили дело против мужчины, целившегося в министра

Полиция в Словакии возбудила дело в отношении мужчины, который целился из макета пистолета в главу МВД, сообщил словацкий телеканал Markiza. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T00:24

2024-08-06T00:24

2024-08-06T00:24

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БРАТИСЛАВА, 6 авг - РИА Новости. Полиция в Словакии возбудила дело в отношении мужчины, который целился из макета пистолета в главу МВД, сообщил словацкий телеканал Markiza. Инцидент произошел 2 августа на ярмарке в словацком городе Стропков, охрана главы МВД Матуша Шутай-Эштока обезвредила мужчину, который целился из оружия, которое оказалось муляжом, в помещение, где находился министр. "Хоть юношу после задержания и допроса отпустили, полиция продолжает расследование. Возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, связанного с опасными угрозами", - сообщил телеканал. Также уточняется, что задержанный уже был ранее судим, в 2020 году, когда ему было 15 лет, он убил мужчину. За это преступление судом ему было назначено два года лишения свободы и психиатрическое лечение. В мае Шутай-Эшток говорил, что после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в республике зарегистрировано более 150 случаев оправдания этого преступления и угроз в адрес политиков. Глава полиции Любомир Солак также сообщал, что правоохранители на фоне покушения фиксируют рост числа угроз в адрес членов правительства и высокопоставленных политиков. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники. Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.

https://ria.ru/20240802/slovakiya-1963697425.html

https://ria.ru/20240517/vyskazyvaniya-1946721575.html

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в мире, украина, словакия, роберт фицо, нато