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СК рассказал о борьбе с коррупцией в сфере ОПК в 2024 году - РИА Новости, 06.08.2024
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16:56 06.08.2024 (обновлено: 16:59 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/sk-1964469659.html
СК рассказал о борьбе с коррупцией в сфере ОПК в 2024 году
СК рассказал о борьбе с коррупцией в сфере ОПК в 2024 году - РИА Новости, 06.08.2024
СК рассказал о борьбе с коррупцией в сфере ОПК в 2024 году
Следственный комитет России в 2024 году направил в суды уголовные дела о коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса в отношении 88 обвиняемых, из них 48 РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:56
2024-08-06T16:59
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
александр бастрыкин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Следственный комитет России в 2024 году направил в суды уголовные дела о коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса в отношении 88 обвиняемых, из них 48 - фигуранты дел о взятках, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.&quot;В текущем году в суды направлены уголовные дела о коррупции в сфере ОПК в отношении 88 обвиняемых, из них 48 лиц - фигуранты уголовных дел о взятках&quot;, - сказали в ведомстве.В СК РФ отметили, что за шесть месяцев 2024 года в суды направлено на 14% больше уголовных дел о коррупции, чем за тот же период прошлого года."Число лиц по направленным в суд делам составило почти 7 тысяч человек. Среди направленных в суд преобладают дела о взяточничестве. Возросло число уголовных дел в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом", - заключили в СК.Во вторник председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по противодействию преступлениям коррупционной направленности.
https://ria.ru/20240806/delo-1964298742.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, александр бастрыкин
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Александр Бастрыкин
СК рассказал о борьбе с коррупцией в сфере ОПК в 2024 году

СК: в 2024 году в суд были направлены дела 88 обвиняемых в коррупции в сфере ОПК

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Следственный комитет России в 2024 году направил в суды уголовные дела о коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса в отношении 88 обвиняемых, из них 48 - фигуранты дел о взятках, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
«

"В текущем году в суды направлены уголовные дела о коррупции в сфере ОПК в отношении 88 обвиняемых, из них 48 лиц - фигуранты уголовных дел о взятках", - сказали в ведомстве.

В СК РФ отметили, что за шесть месяцев 2024 года в суды направлено на 14% больше уголовных дел о коррупции, чем за тот же период прошлого года.
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"Число лиц по направленным в суд делам составило почти 7 тысяч человек. Среди направленных в суд преобладают дела о взяточничестве. Возросло число уголовных дел в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом", - заключили в СК.
Во вторник председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по противодействию преступлениям коррупционной направленности.
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