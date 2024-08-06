Источник сообщил о росте активности американских военных на севере Сирии
Американские военные на севере Сирии активизировали учения, завозят технику
Американские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 6 июл - РИА Новости. Американские военные на севере Сирии активизировали учения, интенсивно завозят новую технику и оборудование, а также укрепляют свои базы наблюдательными башнями и системами ПВО, рассказал РИА Новости сирийский осведомленный полевой источник.
"В течение последних дней американские военные увеличили интенсивность своих учений и повысили активность в целом на территориях, которые они оккупируют на северо-востоке Сирии. Также они укрепили свои базы в Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зоре оснастив их дополнительным оборудованием, вооружением и увеличив личный состав",- сказал собеседник агентства.
Источник не исключил, что подобное усиление связано с подготовкой удара Ирана по Израилю после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
По словам собеседника агентства, на фоне участившихся обстрелов со стороны иракских бойцов шиитский формирований, еще в июле американские военные совместно с курдскими военизированными формированиями установили вдоль всего восточного берега реки Евфрат более 140 наблюдательных башен с системами ночного видения. С 31 июля курдские силы самообороны и военные США были переведены в повышенный режим готовности, вместе с тем увеличились, как наземное патрулирование, так и разведывательные вылеты вертолетов.
По данным источника крупные учения в первые дни августа состоялись на базе расположенной на месторождении Омар в Дейр-эз-Зоре. А 23 июля из Ирака на север САР пришла военная колонна - более чем 100 транспортных единиц. По последним данным на базы военных США помимо боеприпасов и техники были доставлены четыре системы ПВО и оборудование радиоэлектронной борьбы.
"Группа из 25 военных со спецоборудованием прибыла на транспортном самолете в сопровождении вертолетов на базу "Хараб Джир" в поселке Ярубия на границе с Ираком. Впервые переброска происходит по воздуху, раньше сообщение было наземное в связи с близостью базы к иракской границе. Это говорит о том, что военные и техника были переброшены с американских баз расположенных в странах Персидского залива", - обратил внимание собеседник агентства.
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По последним данным источника агентства, американское командование на днях усилило свои базы в Сирии пятнадцатью вертолетами типа "Апач", которые были распределены по базам от Дейч-эз-Зора до Эль-Хасаке.
С 2014 года под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ американское военное командование и их союзники ввели на север Сирии свои войска без одобрения официального Дамаска. На сегодняшний день развернуто 24 базы западной коалиции и четыре командных штаба. Пункты дислокации американских военных на северо-востоке САР регулярно подвергаются ракетным ударам и атакам беспилотников со стороны иракских военизированных формирований. Последний раз американская база в районе месторождений Коннико в Дейр-эз-Зоре подверглась ракетному обстрелу 26 и 27 июля.
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