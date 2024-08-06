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В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 06.08.2024
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T08:23
2024-08-06T08:23
2024-08-06T08:23
специальная военная операция на украине
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 07.58 мск, через 15 минут отменили угрозу. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html
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белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: на всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность