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Посольство в Швейцарии зафиксировало информацию о наемниках на Украине - РИА Новости, 06.08.2024
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13:59 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/shveytsariya-1964402464.html
Посольство в Швейцарии зафиксировало информацию о наемниках на Украине
Посольство в Швейцарии зафиксировало информацию о наемниках на Украине - РИА Новости, 06.08.2024
Посольство в Швейцарии зафиксировало информацию о наемниках на Украине
Посольство России в Швейцарии фиксирует информацию о швейцарских наемниках на Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:59
2024-08-06T13:59
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ЖЕНЕВА, 6 авг - РИА Новости. Посольство России в Швейцарии фиксирует информацию о швейцарских наемниках на Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов. Накануне официальный представитель швейцарской военной юстиции Мартин Имменхаузер заявил РИА Новости, что швейцарская военная юстиция начала 13 расследований в отношении граждан Швейцарии, подозреваемых в наемничестве на Украине в нарушение запрета на службу в других странах. "Посольство фиксирует информацию о воюющих на стороне киевского режима швейцарских гражданах, нарушающих законы собственной страны, уголовное законодательство которой квалифицирует наемничество как преступное деяние", - сказал он. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 из них. Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
https://ria.ru/20240730/naemnik-1963048608.html
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украина, россия, швейцария, в мире
Украина, Россия, Швейцария, В мире
Посольство в Швейцарии зафиксировало информацию о наемниках на Украине

Посольство в Швейцарии фиксирует информацию о швейцарских наемниках на Украине

© РИА Новости / Александр ВильфБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 6 авг - РИА Новости. Посольство России в Швейцарии фиксирует информацию о швейцарских наемниках на Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов.
Накануне официальный представитель швейцарской военной юстиции Мартин Имменхаузер заявил РИА Новости, что швейцарская военная юстиция начала 13 расследований в отношении граждан Швейцарии, подозреваемых в наемничестве на Украине в нарушение запрета на службу в других странах.
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"Посольство фиксирует информацию о воюющих на стороне киевского режима швейцарских гражданах, нарушающих законы собственной страны, уголовное законодательство которой квалифицирует наемничество как преступное деяние", - сказал он.
В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 из них. Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
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