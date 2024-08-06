https://ria.ru/20240806/shveytsariya-1964401709.html
Россия и Швейцария не обмениваются данными о наемниках, заявило посольство
Россия и Швейцария не обмениваются данными о наемниках, заявило посольство - РИА Новости, 06.08.2024
Россия и Швейцария не обмениваются данными о наемниках, заявило посольство
Между Берном и Москвой не происходит обмена информацией о швейцарских наемниках на Украине из-за проукраинской линии швейцарского правительства, заявил РИА... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:57
2024-08-06T13:57
2024-08-06T13:57
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ЖЕНЕВА, 6 авг - РИА Новости. Между Берном и Москвой не происходит обмена информацией о швейцарских наемниках на Украине из-за проукраинской линии швейцарского правительства, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов. Накануне официальный представитель швейцарской военной юстиции Мартин Имменхаузер заявил РИА Новости, что швейцарская военная юстиция начала 13 расследований в отношении граждан Швейцарии, подозреваемых в наемничестве на Украине в нарушение запрета на службу в других странах. "В свете сугубо проукраинской линии Конфедерации обмен информацией со швейцарской стороной в этой области не производится", - сказал он. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 из них. Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963777512.html
https://ria.ru/20240626/pozor-1955471256.html
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украина, россия, швейцария, в мире
Украина, Россия, Швейцария, В мире
Россия и Швейцария не обмениваются данными о наемниках, заявило посольство
Посольство в Берне: обмен информацией о наемниках на Украине не происходит