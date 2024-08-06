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"В школе не расскажут". Детали самого громкого убийства в русской истории

"В школе не расскажут". Детали самого громкого убийства в русской истории - РИА Новости, 06.08.2024

"В школе не расскажут". Детали самого громкого убийства в русской истории

Русская православная церковь чтит память Бориса и Глеба. Ученые до сих пор спорят о том, как погибли первые русские святые. Многие историки подвергают сомнению... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T08:00

2024-08-06T08:00

2024-08-06T08:03

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Русская православная церковь чтит память Бориса и Глеба. Ученые до сих пор спорят о том, как погибли первые русские святые. Многие историки подвергают сомнению общепринятую версию. Кто на самом деле убил сыновей Владимира Крестителя — в материале РИА Новости."Не было правды в его словах"В XII веке удельные князья устроили настоящие соревнования: кто первым доберется до небольшого городка Вышгород близ Киева. И главное — что с собой привезет. В здешнем храме покоились мощи святых Бориса и Глеба. Именно с них на Руси пошла традиция богато украшать гробницы.Например, Святополк Изяславич покрыл раку с мощами братьев пластинами из серебра. Но вот подсуетился двоюродный брат Владимир — будущий Мономах — и поверх серебряных уже красовались золотые.Состязались Рюриковичи не просто так. Во-первых, на кону был великокняжеский престол — каждый через благочестие и богатые дары стремился ангажировать киевлян. Во-вторых, таким образом потомки замаливали грехи отцов. Ведь Борис и Глеб — не просто христианские мученики. Они пали от руки единоверцев, более того — кровных братьев. За это Церковь прославила их как страстотерпцев.Оба князя — сыновья Владимира Крестителя и византийской принцессы Анны. Седьмой по счету брак автоматически поставил княжичей в самый конец порядка наследования. Официальных претендентов на трон было двое: Святополк и Ярослав. Неясно, кто из них старший, но оба не раз заявляли отцу о желании взойти на киевский престол.Первый правил Туровом, который к "матери городов русских" стоял ближе всех. Второй занимал стратегически важный Новгород. Борису же достался горячо любимый Владимиром Ростов. А неподалеку в крохотном Муроме осел Глеб.В 1015-м Креститель тяжело заболел, и, предчувствуя скорую смерть, призвал в Киев всех сыновей. В "Сказании о Борисе и Глебе", составленном в середине XI столетия, говорится, что первым прибыл Святополк. Он же после кончины отца занял престол."К Борису же, — повествует документ, — послал такую весть: "Брат, хочу жить с тобой в любви и к полученному от отца владению добавлю еще". Но не было правды в его словах". Святополк потребовал клятвы в верности от дружинников Бориса. А после приказал им тайно убить господина. Произошло это 24 июля (6 августа по новому стилю) на реке Альте близ Переславля.На такой шаг, считают историки, могло подтолкнуть решение Владимира передать киевский престол именно Борису. Но на этом злодеяния не закончились: узурпатор замыслил расправиться с еще одним потенциальным конкурентом. У братьев была одна мать — значит, есть вероятность, что младший решит отомстить за старшего. В начале сентября убийцы проникли в лагерь Глеба в пяти верстах от Смоленска. Тот даже не сопротивлялся, а верным слугам велел убрать оружие.Безупречная комбинацияПосле убийства князей началась борьба за киевский престол. Победу одержал Ярослав, прозванный позднее Мудрым. В решающей битве в 1019-м он разгромил Святополка неподалеку от места гибели Бориса.Год спустя останки княжичей перенесли в Вышгород. Тогда же народная молва объявила их святыми (официально братьев канонизировали только в 1072-м). А на закате правления Ярослава появилось то самое "Сказание", где Святополку впервые дается прозвище Окаянный.В повествовании он предстает обезумевшим деспотом, который "умер бесчестною смертию" и навсегда запятнал свое имя.А значит, потомков, как это водилось на Руси, так называть больше нельзя. Правда, некоторые исследователи указывают, что в середине XI века у Ярослава Мудрого родился внук и нарекли его Святополком. Он-то и украсил раку Бориса и Глеба серебряными пластинами. Это имя встречается в списках князей вплоть до конца XII столетия.Исходя из этого, некоторые ученые предполагают, что Окаянный не был виновен в гибели святых. Лишь позднее, когда житийная литература вытеснила родовое предание, Святополк исчез из именослова правящей династии.Это и положило начало большому спору. Специалистов смущал еще один факт: во всех источниках об убийстве Бориса и Глеба говорится, что они присягнули на верность Окаянному. И тот "стал им как отец". Кроме того, они были единственными на тот момент союзниками Святополка. А он берет и убивает их. Нелогично.А вот для Ярослава, напротив, это удачный политический ход. Молодые княжичи — на стороне его врага. Покончив с ними, он ловко повесил преступление на брата. В результате тот лишился народной любви и поддержки.Вероятно, и "Сказание" о гибели Бориса и Глеба, вошедшее затем в "Повесть временных лет", составили непосредственно по заказу Ярослава Мудрого. Сперва убил, а затем прославил — комбинация безупречная.Золотая цепьДалеко не все специалисты согласны с этой версией. Некоторые не видят ничего удивительного в том, что Святополк решил избавиться от союзников. В хрониках прямо говорится: "Он хотел быть единственным правителем земли Русской"."Еще более откровенно обнажает цель таких убийств старший собрат Нестора Григорий Турский. Его герой, франкский король Хлодвиг (правивший в конце V века. — Прим. ред.), перебив всех родственников, собрал людей и обратился к ним с "жалостливой" речью о своих родичах, которых сам же умертвил", — пишет филолог Александр Шайкин.Косвенные свидетельства, проливающие свет на обстоятельства гибели Бориса и Глеба, нашлись у скандинавов, которые в то время не только активно торговали на Руси, но и участвовали в ее политической жизни.Одним из самых известных варягов на русской земле был будущий король Норвегии Олаф Харальдссон. В начале XI века он сражался вместе с соплеменниками в Англии, но, потерпев поражение, попросил политического убежища у дальнего родственника конунга Ярицлейва — князя Ярослава Владимировича. И в 1015-м вместе с дружиной прибыл в Новгород, где его провозгласили норвежским правителем.Об этом повествует "Сага об Олаве Святом", в которой сохранился и небольшой рассказ о службе некоего конунга Эймунда Хригссона у Ярослава Мудрого.В частности, упоминается о поручении Ярицлейва убить конунга Бурицлава, который приходился родственником правителю Хольмгарда (Новгорода).Специалисты спорят, кем он мог быть. Одни считают, что это собирательный образ врага Ярослава. Имя созвучно с Болеславом — так звали польского князя, захватившего Киев в 1017-м.Однако историк Савва Михеев полагает, что речь идет именно о Борисе. "Эймунд убивает Бурислава при помощи хитрости: он отправляется навстречу приближающемуся войску конунга, угадывает место, где тот установит шатер, пригибает веревкой дуб, стоящий над этим местом, <…> привязывает веревку к золотому шару на флюгере шатра <…> Когда все засыпают, он дает знак перерубить веревку, дуб выпрямляется и срывает шатер". Эймунд обезглавливает Бурицлава. Похожим образом убийство Бориса описано в одном из житий.Ученый обращает внимание на еще одну деталь: согласно агиографии, рядом с Борисом в момент смерти был венгр по имени Георгий. За верную службу князь наградил его золотой гривной — длинной золотой пластиной. Слуга носил ее на шее. Убийцы долго пытались снять с него украшение. Не получилось. Тогда жертву повесили за гривну на дерево и отрубили голову.Тот же сюжет — в древней шведской легенде о гибели конунга Агни, "которую, несомненно, знали и Ярослав, и Эймунд". Правителя "убила собственными руками его жена, повесив на дереве на золотой цепи".Достоверных выводов сопоставление не дает. Однако заставляет задуматься, что не все в хрестоматийном сюжете так ясно, как описывают учебники. А значит, точка в одном из самых громких убийств в Древней Руси еще не поставлена.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

киев, муром, смоленск, аналитика - религия и мировоззрение