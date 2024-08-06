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В Севастополе флот проводит тренировки со стрельбой - РИА Новости, 06.08.2024
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11:04 06.08.2024 (обновлено: 11:06 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/sevastopol-1964348191.html
В Севастополе флот проводит тренировки со стрельбой
В Севастополе флот проводит тренировки со стрельбой - РИА Новости, 06.08.2024
В Севастополе флот проводит тренировки со стрельбой
В Севастополе флот проводит тренировки со стрельбой на внешнем рейде бухты, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:04
2024-08-06T11:06
севастополь
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. В Севастополе флот проводит тренировки со стрельбой на внешнем рейде бухты, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно до 14.00 на внешнем рейде Севастопольской бухты флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. В городе все спокойно", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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севастополь, безопасность
Севастополь, Безопасность
В Севастополе флот проводит тренировки со стрельбой

Развожаев: флот проводит тренировки со стрельбой на внешнем рейде бухты

© РИА Новости / Сергей Петросян | Перейти в медиабанкПорт в Севастополе
Порт в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости. В Севастополе флот проводит тренировки со стрельбой на внешнем рейде бухты, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«
"Ориентировочно до 14.00 на внешнем рейде Севастопольской бухты флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. В городе все спокойно", - написал Развожаев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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