Родители Серебрякова навещали его в СИЗО
Брат: родители обвиняемого в подрыве авто Серебрякова навещали его в СИЗО
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкОбвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Родители обвиняемого в подрыве авто в Москве Евгения Серебрякова навещали сына в московском СИЗО, сообщил РИА Новости его брат Алексей.
Решение об аресте Серебряков вступило в законную силу 30 июля.
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"Я знаю, что родители ездили в столицу (к брату – ред.). Там ничего особенного, передачки ему можно передавать в СИЗО", - сказал Алексей Серебряков.
Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
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