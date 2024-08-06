https://ria.ru/20240806/serebryakov-1964298403.html

Родители Серебрякова навещали его в СИЗО

Родители Серебрякова навещали его в СИЗО - РИА Новости, 06.08.2024

Родители Серебрякова навещали его в СИЗО

Родители обвиняемого в подрыве авто в Москве Евгения Серебрякова навещали сына в московском СИЗО, сообщил РИА Новости его брат Алексей. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T03:24

2024-08-06T03:24

2024-08-06T03:27

происшествия

москва

бодрум

турция

алексей серебряков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Родители обвиняемого в подрыве авто в Москве Евгения Серебрякова навещали сына в московском СИЗО, сообщил РИА Новости его брат Алексей. Решение об аресте Серебряков вступило в законную силу 30 июля. "Я знаю, что родители ездили в столицу (к брату – ред.). Там ничего особенного, передачки ему можно передавать в СИЗО", - сказал Алексей Серебряков. Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.

https://ria.ru/20240803/brat-1963809357.html

https://ria.ru/20240804/serebryakov-1963966785.html

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происшествия, москва, бодрум, турция, алексей серебряков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы