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Савельев будет курировать создание беспилотных авиасистем - РИА Новости, 06.08.2024
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10:50 06.08.2024
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Савельев будет курировать создание беспилотных авиасистем
Савельев будет курировать создание беспилотных авиасистем - РИА Новости, 06.08.2024
Савельев будет курировать создание беспилотных авиасистем
Вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках работы по достижению национальных целей развития будет курировать создание беспилотных авиасистем, сообщается на... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:50
2024-08-06T10:50
россия
виталий савельев
михаил мишустин
денис мантуров
экономика
технологии
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках работы по достижению национальных целей развития будет курировать создание беспилотных авиасистем, сообщается на официальном сайте кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил вице-премьеров, а также министерства и ведомства, которые будут курировать работу по достижению национальных целей развития. Первый вице-премьер Денис Мантуров стал куратором достижения целей технологического лидерства, при этом другим вице-премьерам необходимо будет обеспечить технологическую независимость в своих сферах компетенции. "Виталий Савельев – в создании беспилотных авиасистем", - говорится в сообщении кабмина.
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россия, виталий савельев, михаил мишустин, денис мантуров, экономика, технологии, правительство рф
Россия, Виталий Савельев, Михаил Мишустин, Денис Мантуров, Экономика, Технологии, Правительство РФ
Савельев будет курировать создание беспилотных авиасистем

Савельев в рамках работы по достижению наццелей будет курировать создание БПЛА

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Виталий Савельев
Вице-премьер РФ Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Вице-премьер РФ Виталий Савельев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках работы по достижению национальных целей развития будет курировать создание беспилотных авиасистем, сообщается на официальном сайте кабмина.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил вице-премьеров, а также министерства и ведомства, которые будут курировать работу по достижению национальных целей развития. Первый вице-премьер Денис Мантуров стал куратором достижения целей технологического лидерства, при этом другим вице-премьерам необходимо будет обеспечить технологическую независимость в своих сферах компетенции.
"Виталий Савельев – в создании беспилотных авиасистем", - говорится в сообщении кабмина.
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