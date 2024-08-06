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Савельев будет курировать создание беспилотных авиасистем

Савельев будет курировать создание беспилотных авиасистем - РИА Новости, 06.08.2024

Савельев будет курировать создание беспилотных авиасистем

Вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках работы по достижению национальных целей развития будет курировать создание беспилотных авиасистем, сообщается на... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T10:50

2024-08-06T10:50

2024-08-06T10:50

россия

виталий савельев

михаил мишустин

денис мантуров

экономика

технологии

правительство рф

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках работы по достижению национальных целей развития будет курировать создание беспилотных авиасистем, сообщается на официальном сайте кабмина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил вице-премьеров, а также министерства и ведомства, которые будут курировать работу по достижению национальных целей развития. Первый вице-премьер Денис Мантуров стал куратором достижения целей технологического лидерства, при этом другим вице-премьерам необходимо будет обеспечить технологическую независимость в своих сферах компетенции. "Виталий Савельев – в создании беспилотных авиасистем", - говорится в сообщении кабмина.

https://ria.ru/20240403/mishustin-1937564291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, виталий савельев, михаил мишустин, денис мантуров, экономика, технологии, правительство рф