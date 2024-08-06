https://ria.ru/20240806/samozanyatye-1964490863.html

Почти на 18 тысяч человек выросло в июле число самозанятых в Подмосковье

Почти на 18 тысяч человек выросло в июле число самозанятых в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2024

Почти на 18 тысяч человек выросло в июле число самозанятых в Подмосковье

Почти на 18 тысяч человек выросло в июле число предпринимателей, которые работают в статусе самозанятых в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T18:18

2024-08-06T18:18

2024-08-06T18:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

нацпроекты

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

бизнес

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Почти на 18 тысяч человек выросло в июле число предпринимателей, которые работают в статусе самозанятых в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Сначала года число самозанятых в Подмосковье увеличилось более чем на 108 тысяч и достигло отметки в 761 318 человек. При этом в июле количество самозанятых граждан выросло почти на 18 тысяч", - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Самозанятые Подмосковья ведут свою деятельность в сфере строительства, аренды квартир, грузовых и пассажирских перевозок, маркетинга и рекламы, IT и других. Зиновьева напомнила, что в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в Подмосковье работает центр "Мой бизнес", в том числе там можно получить бесплатную консультацию по получению федеральных и региональных мер поддержки. Также в течение года самозанятые могут подать заявку на получение субсидии до 500 тысяч рублей при выходе на маркетплейсы. Сделать это можно онлайн на инвестиционном портале Московской области.

https://ria.ru/20230920/podmoskove-1897534975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), бизнес