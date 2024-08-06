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Почти на 18 тысяч человек выросло в июле число самозанятых в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2024
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Новости Подмосковья
 
18:18 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/samozanyatye-1964490863.html
Почти на 18 тысяч человек выросло в июле число самозанятых в Подмосковье
Почти на 18 тысяч человек выросло в июле число самозанятых в Подмосковье - РИА Новости, 06.08.2024
Почти на 18 тысяч человек выросло в июле число самозанятых в Подмосковье
Почти на 18 тысяч человек выросло в июле число предпринимателей, которые работают в статусе самозанятых в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T18:18
2024-08-06T18:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
нацпроекты
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
бизнес
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Почти на 18 тысяч человек выросло в июле число предпринимателей, которые работают в статусе самозанятых в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Сначала года число самозанятых в Подмосковье увеличилось более чем на 108 тысяч и достигло отметки в 761 318 человек. При этом в июле количество самозанятых граждан выросло почти на 18 тысяч", - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Самозанятые Подмосковья ведут свою деятельность в сфере строительства, аренды квартир, грузовых и пассажирских перевозок, маркетинга и рекламы, IT и других. Зиновьева напомнила, что в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в Подмосковье работает центр "Мой бизнес", в том числе там можно получить бесплатную консультацию по получению федеральных и региональных мер поддержки. Также в течение года самозанятые могут подать заявку на получение субсидии до 500 тысяч рублей при выходе на маркетплейсы. Сделать это можно онлайн на инвестиционном портале Московской области.
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московская область (подмосковье), нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), бизнес
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Нацпроекты, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Бизнес

Почти на 18 тысяч человек выросло в июле число самозанятых в Подмосковье

© iStock.com / Studio CJЖенщина за работой в магазине
Женщина за работой в магазине - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© iStock.com / Studio CJ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Почти на 18 тысяч человек выросло в июле число предпринимателей, которые работают в статусе самозанятых в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«
"Сначала года число самозанятых в Подмосковье увеличилось более чем на 108 тысяч и достигло отметки в 761 318 человек. При этом в июле количество самозанятых граждан выросло почти на 18 тысяч", - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Самозанятые Подмосковья ведут свою деятельность в сфере строительства, аренды квартир, грузовых и пассажирских перевозок, маркетинга и рекламы, IT и других.
Зиновьева напомнила, что в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в Подмосковье работает центр "Мой бизнес", в том числе там можно получить бесплатную консультацию по получению федеральных и региональных мер поддержки.
Также в течение года самозанятые могут подать заявку на получение субсидии до 500 тысяч рублей при выходе на маркетплейсы. Сделать это можно онлайн на инвестиционном портале Московской области.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)НацпроектыМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)Бизнес
 
 
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