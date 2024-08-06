https://ria.ru/20240806/samolet-1964466838.html

После пропажи легкомоторного самолета в Приморье возбудили дело

После пропажи легкомоторного самолета в Приморье возбудили дело - РИА Новости, 06.08.2024

После пропажи легкомоторного самолета в Приморье возбудили дело

Уголовное дело возбуждено по факту пропажи легкомоторного самолета в Приморском крае, первые поиски результатов не дали, сообщается в Telegram-канале Восточного РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:41

2024-08-06T16:41

2024-08-06T16:41

происшествия

приморский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

дальневосточная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пропажи легкомоторного самолета в Приморском крае, первые поиски результатов не дали, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России. Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в районе горы Лысая приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край). На борту находились два человека. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, днем 6 августа в районе горы Лысая в Приморском крае пропала связь с воздушным судном Bristell RG, следовавшим с аэродрома "Пушистый" Сахалинской области под управлением пилота. Отмечается, что на борту также был один пассажир. "В ходе первоначальных поисково-спасательных работ воздушное судно и люди не обнаружены. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240806/samolet-1964458688.html

https://ria.ru/20240806/samolet-1964379261.html

приморский край

россия

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происшествия, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная транспортная прокуратура