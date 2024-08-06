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После пропажи легкомоторного самолета в Приморье возбудили дело - РИА Новости, 06.08.2024
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16:41 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/samolet-1964466838.html
После пропажи легкомоторного самолета в Приморье возбудили дело
После пропажи легкомоторного самолета в Приморье возбудили дело - РИА Новости, 06.08.2024
После пропажи легкомоторного самолета в Приморье возбудили дело
Уголовное дело возбуждено по факту пропажи легкомоторного самолета в Приморском крае, первые поиски результатов не дали, сообщается в Telegram-канале Восточного РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:41
2024-08-06T16:41
происшествия
приморский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пропажи легкомоторного самолета в Приморском крае, первые поиски результатов не дали, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России. Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в районе горы Лысая приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край). На борту находились два человека. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, днем 6 августа в районе горы Лысая в Приморском крае пропала связь с воздушным судном Bristell RG, следовавшим с аэродрома "Пушистый" Сахалинской области под управлением пилота. Отмечается, что на борту также был один пассажир. "В ходе первоначальных поисково-спасательных работ воздушное судно и люди не обнаружены. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240806/samolet-1964458688.html
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происшествия, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Приморский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная транспортная прокуратура
После пропажи легкомоторного самолета в Приморье возбудили дело

СК возбудит уголовное дело после пропажи легкомоторного самолета в Приморье

© Fotolia / Darius MihaiЛегкомоторный самолет
Легкомоторный самолет - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Fotolia / Darius Mihai
Легкомоторный самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пропажи легкомоторного самолета в Приморском крае, первые поиски результатов не дали, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в районе горы Лысая приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край). На борту находились два человека.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, днем 6 августа в районе горы Лысая в Приморском крае пропала связь с воздушным судном Bristell RG, следовавшим с аэродрома "Пушистый" Сахалинской области под управлением пилота. Отмечается, что на борту также был один пассажир.
"В ходе первоначальных поисково-спасательных работ воздушное судно и люди не обнаружены. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавляется в сообщении.
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Вчера, 12:47
 
ПроисшествияПриморский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Дальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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