https://ria.ru/20240806/samolet-1964458688.html

Пропавший в Приморье легкомоторный самолет мог врезаться в гору

Пропавший в Приморье легкомоторный самолет мог врезаться в гору - РИА Новости, 06.08.2024

Пропавший в Приморье легкомоторный самолет мог врезаться в гору

Пропавший в Приморье легкомоторный самолет, на котором летело два человека, мог врезаться в склон горы Лысой или приземлиться на ее вершину в тумане, сообщил... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:11

2024-08-06T16:11

2024-08-06T16:24

приморский край

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Пропавший в Приморье легкомоторный самолет, на котором летело два человека, мог врезаться в склон горы Лысой или приземлиться на ее вершину в тумане, сообщил РИА Новости командир поискового объединения "АвиаПоиск" имени майора Романа Филипова Ярослав Ливанский.Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в районе горы Лысая приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край). На борту находились два человека.По словам эксперта, при плохой погоде опасна и вершина горы, и её достаточно большой склон. Он считает, что самолёт снизился ниже минимально безопасной высоты и мог влететь в гору из-за тумана и облачности."Предполагаю, что легкомоторный самолет мог сесть на вершину горы Лысой или зацепиться за её склон из-за тумана и плохой погоды, если ЧП действительно произошло в этом районе. Мы это место хорошо знаем: гора высотой 1241 метр, на ней уже лежит один самолёт, который разбился в 1951 году в тумане, также попал в неё", - сказал Ливанский.Восточное МСУТ СК России уточняло, что на борту находились командир воздушного судна и один пассажир. Организована проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В ведомстве сообщили РИА Новости, что плохая погода затрудняет поиски самолета.

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приморский край, происшествия, россия