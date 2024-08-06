https://ria.ru/20240806/samolet-1964379261.html
На пропавшем в Приморье самолете летели два человека
На пропавшем в Приморье самолете летели два человека - РИА Новости, 06.08.2024
На пропавшем в Приморье самолете летели два человека
Связь пропала с легкомоторным самолетом Bristell RGRA-5500G в Приморском крае, на нем летело два человека, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:47
2024-08-06T12:47
2024-08-06T13:00
происшествия
приморский край
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Связь пропала с легкомоторным самолетом Bristell RGRA-5500G в Приморском крае, на нем летело два человека, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура."По предварительным данным, около 15.11 (08.11 мск) в районе горы Лысая приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту "посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край)". На борту находилось два человека", - говорится в сообщении.Организованы поисково-спасательные мероприятия. Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету, аэронавигационном обеспечении полетов, а также осуществлении аварийно-спасательной операции.
https://ria.ru/20240806/primore-1964377426.html
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происшествия, приморский край, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Приморский край, Дальневосточная транспортная прокуратура
На пропавшем в Приморье самолете летели два человека
Прокуратура: на пропавшем в Приморье легкомоторном самолете летели 2 человека