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На пропавшем в Приморье самолете летели два человека - РИА Новости, 06.08.2024
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12:47 06.08.2024 (обновлено: 13:00 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/samolet-1964379261.html
На пропавшем в Приморье самолете летели два человека
На пропавшем в Приморье самолете летели два человека - РИА Новости, 06.08.2024
На пропавшем в Приморье самолете летели два человека
Связь пропала с легкомоторным самолетом Bristell RGRA-5500G в Приморском крае, на нем летело два человека, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:47
2024-08-06T13:00
происшествия
приморский край
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Связь пропала с легкомоторным самолетом Bristell RGRA-5500G в Приморском крае, на нем летело два человека, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура."По предварительным данным, около 15.11 (08.11 мск) в районе горы Лысая приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту "посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край)". На борту находилось два человека", - говорится в сообщении.Организованы поисково-спасательные мероприятия. Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету, аэронавигационном обеспечении полетов, а также осуществлении аварийно-спасательной операции.
https://ria.ru/20240806/primore-1964377426.html
приморский край
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происшествия, приморский край, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Приморский край, Дальневосточная транспортная прокуратура
На пропавшем в Приморье самолете летели два человека

Прокуратура: на пропавшем в Приморье легкомоторном самолете летели 2 человека

© Fotolia / Darius MihaiЛегкий самолет
Легкий самолет - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Fotolia / Darius Mihai
Легкий самолет. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Связь пропала с легкомоторным самолетом Bristell RGRA-5500G в Приморском крае, на нем летело два человека, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, около 15.11 (08.11 мск) в районе горы Лысая приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту "посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край)". На борту находилось два человека", - говорится в сообщении.
Организованы поисково-спасательные мероприятия. Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету, аэронавигационном обеспечении полетов, а также осуществлении аварийно-спасательной операции.
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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ПроисшествияПриморский крайДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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