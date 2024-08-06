https://ria.ru/20240806/samolet-1964376446.html

В Приморье пропал с радаров частный легкомоторный самолет

В Приморье пропал с радаров частный легкомоторный самолет - РИА Новости, 06.08.2024

В Приморье пропал с радаров частный легкомоторный самолет

Частный легкомоторный самолет пропал с радаров в Приморском крае, информация о пассажирах уточняется, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T12:39

2024-08-06T12:39

2024-08-06T12:45

приморский край

происшествия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Частный легкомоторный самолет пропал с радаров в Приморском крае, информация о пассажирах уточняется, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Поступила информация о пропаже с радаров частного легкомоторного самолета в Приморье", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что информация о пассажирах уточняется.

https://ria.ru/20240806/moskva-1964375762.html

приморский край

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приморский край, происшествия