На Сахалине закупили 50 автобусов для муниципалитетов юга острова
Власти Сахалина приобрели 50 автобусов на газомоторном топливе для южных районов
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Южно-Сахалинск от горнолыжного курорта "Горный воздух"
Вид на город Южно-Сахалинск от горнолыжного курорта "Горный воздух". Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 авг – РИА Новости. Партию из 50 автобусов на газомоторном топливе приобрели власти Сахалина, она предназначена для южных районов острова, сообщает правительство региона.
По информации пресс-службы, новая техника приобретена на средства областного бюджета. Ключи от первых 22 автобусов главам муниципалитетов во вторник передал губернатор Валерий Лимаренко.
"Правительство Сахалинской области уделяет большое внимание дорожной инфраструктуре и развитию общественного транспорта. Нам важно, чтобы жители могли комфортно добираться до работы, мест учебы, поликлиник и других общественных мест. Поэтому сегодня пять районов получили ключи от 22 новых автобусов – это Южно-Сахалинск, Тымовское, Невельск, Холмск и Корсаков", – цитирует главу региона пресс-служба.
По словам губернатора, новая техника поможет не только повысить комфорт ежедневных поездок для людей, но и улучшить состояние окружающей среды, поскольку новые машины работают на газомоторном топливе и имеют высокий экологический класс.
Новые пассажирские автобусы приобретены по региональной программе "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области". Они будут курсировать на муниципальных пригородных маршрутах. В ближайшее время в Южно-Сахалинске на линии выйдут семь автобусов, в Тымовском – шесть, в Невельске и Холмске – по четыре и в Корсакове – один. До сентября 2024 года ожидается поставка еще 28 автобусов, их направят в областной центр, Корсаков и Невельск. Полностью обновить региональный общественный транспорт власти планируют до конца 2027 года.
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