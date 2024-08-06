https://ria.ru/20240806/sakhalin-1964301668.html

На Сахалине закупили 50 автобусов для муниципалитетов юга острова

На Сахалине закупили 50 автобусов для муниципалитетов юга острова - РИА Новости, 06.08.2024

На Сахалине закупили 50 автобусов для муниципалитетов юга острова

Партию из 50 автобусов на газомоторном топливе приобрели власти Сахалина, она предназначена для южных районов острова, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T04:18

2024-08-06T04:18

2024-08-06T04:18

общество

невельск

южно-сахалинск

холмск

валерий лимаренко

сахалин

сахалинская область

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 авг – РИА Новости. Партию из 50 автобусов на газомоторном топливе приобрели власти Сахалина, она предназначена для южных районов острова, сообщает правительство региона. По информации пресс-службы, новая техника приобретена на средства областного бюджета. Ключи от первых 22 автобусов главам муниципалитетов во вторник передал губернатор Валерий Лимаренко. "Правительство Сахалинской области уделяет большое внимание дорожной инфраструктуре и развитию общественного транспорта. Нам важно, чтобы жители могли комфортно добираться до работы, мест учебы, поликлиник и других общественных мест. Поэтому сегодня пять районов получили ключи от 22 новых автобусов – это Южно-Сахалинск, Тымовское, Невельск, Холмск и Корсаков", – цитирует главу региона пресс-служба. По словам губернатора, новая техника поможет не только повысить комфорт ежедневных поездок для людей, но и улучшить состояние окружающей среды, поскольку новые машины работают на газомоторном топливе и имеют высокий экологический класс. Новые пассажирские автобусы приобретены по региональной программе "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области". Они будут курсировать на муниципальных пригородных маршрутах. В ближайшее время в Южно-Сахалинске на линии выйдут семь автобусов, в Тымовском – шесть, в Невельске и Холмске – по четыре и в Корсакове – один. До сентября 2024 года ожидается поставка еще 28 автобусов, их направят в областной центр, Корсаков и Невельск. Полностью обновить региональный общественный транспорт власти планируют до конца 2027 года.

https://ria.ru/20240718/sakhalin-1960385613.html

https://ria.ru/20240716/sahalin-1959983799.html

невельск

южно-сахалинск

холмск

сахалин

сахалинская область

россия

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общество, невельск, южно-сахалинск, холмск, валерий лимаренко, сахалин, сахалинская область, россия