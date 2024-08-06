https://ria.ru/20240806/rossija-1964419567.html

МИД России выразил беспокойство из-за ситуации на Ближнем Востоке

МИД России выразил беспокойство из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 06.08.2024

МИД России выразил беспокойство из-за ситуации на Ближнем Востоке

Москва обеспокоена растущей напряженностью на Ближнем Востоке, сообщило министерство иностранных дел России на своем сайте. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:40

2024-08-06T14:40

2024-08-06T14:40

в мире

израиль

россия

тегеран (город)

михаил богданов

исмаил хания

хасан насрулла

лига арабских государств

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Москва обеспокоена растущей напряженностью на Ближнем Востоке, сообщило министерство иностранных дел России на своем сайте. По данным ведомства, 6 августа замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял представителя Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Валида Хамеда Шилтага. Стороны обсудили актуальные вопросы укрепления взаимодействия между Россией и ЛАГ в интересах скорейшего урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке. "При этом была выражена глубокая озабоченность растущей напряженностью в регионе и подчеркнута важность недопущения дальнейшей эскалации, способной привести к катастрофическим последствиям для всего Ближнего Востока", - говорится в сообщении. Консультации Богданова с представителем ЛАГ прошли на фоне ожидаемой атаки Ирана на Израиль в свете гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в конце июля и эскалации напряженности между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах". На прошлой неделе в результате ударов ВВС Израиля по пригороду Бейрута был убит высокопоставленный командир шиитского движения Фуад Шукр. Лидер движения Хасан Насрулла заявил, что "Хезболлах" переходит на новый уровень борьбы с Израилем и намерено нанести сильный ответный удар. Позже в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, за смерть которого возмездием пригрозили Израилю в Тегеране. Израильское руководство заявило о готовности нанести по Ливану массированные удары в случае атаки Ирана и союзных им движений сопротивления в регионе.

https://ria.ru/20240806/livan-1964404747.html

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

израиль

россия

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, тегеран (город), михаил богданов, исмаил хания, хасан насрулла, лига арабских государств, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году