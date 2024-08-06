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МИД России выразил беспокойство из-за ситуации на Ближнем Востоке
МИД России выразил беспокойство из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 06.08.2024
МИД России выразил беспокойство из-за ситуации на Ближнем Востоке
Москва обеспокоена растущей напряженностью на Ближнем Востоке, сообщило министерство иностранных дел России на своем сайте. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:40
2024-08-06T14:40
2024-08-06T14:40
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Москва обеспокоена растущей напряженностью на Ближнем Востоке, сообщило министерство иностранных дел России на своем сайте. По данным ведомства, 6 августа замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял представителя Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Валида Хамеда Шилтага. Стороны обсудили актуальные вопросы укрепления взаимодействия между Россией и ЛАГ в интересах скорейшего урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке. "При этом была выражена глубокая озабоченность растущей напряженностью в регионе и подчеркнута важность недопущения дальнейшей эскалации, способной привести к катастрофическим последствиям для всего Ближнего Востока", - говорится в сообщении. Консультации Богданова с представителем ЛАГ прошли на фоне ожидаемой атаки Ирана на Израиль в свете гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в конце июля и эскалации напряженности между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах". На прошлой неделе в результате ударов ВВС Израиля по пригороду Бейрута был убит высокопоставленный командир шиитского движения Фуад Шукр. Лидер движения Хасан Насрулла заявил, что "Хезболлах" переходит на новый уровень борьбы с Израилем и намерено нанести сильный ответный удар. Позже в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, за смерть которого возмездием пригрозили Израилю в Тегеране. Израильское руководство заявило о готовности нанести по Ливану массированные удары в случае атаки Ирана и союзных им движений сопротивления в регионе.
https://ria.ru/20240806/livan-1964404747.html
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в мире, израиль, россия, тегеран (город), михаил богданов, исмаил хания, хасан насрулла, лига арабских государств, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Тегеран (город), Михаил Богданов, Исмаил Хания, Хасан Насрулла, Лига арабских государств, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД России выразил беспокойство из-за ситуации на Ближнем Востоке
МИД РФ: Москва обеспокоена растущей напряженностью на Ближнем Востоке