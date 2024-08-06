https://ria.ru/20240806/rospotrebnadzor-1964382874.html

Эксперт назвала основных переносчиков лихорадки Западного Нила

Эксперт назвала основных переносчиков лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 06.08.2024

Эксперт назвала основных переносчиков лихорадки Западного Нила

Основными переносчиками лихорадки Западного Нила в России являются комары рода Culex, а также перелетные водоплавающие птицы, сообщила профессор, доктор... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:01

2024-08-06T13:01

2024-08-06T13:01

общество

здоровье - общество

россия

африка

рязанская область

наталья пшеничная

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Основными переносчиками лихорадки Западного Нила в России являются комары рода Culex, а также перелетные водоплавающие птицы, сообщила профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что 14 случаев лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Татарстане, три – в Рязанской области и четыре – в Астраханской. "Основными переносчиками лихорадки Западного Нила на территории РФ являются комары рода Culex, которые в основном и нападают на человека в летнее время. Комары рода Anopheles также могут содержать в себе вирус лихорадки Западного Нила, но они предпочитают питаться кровью животных и на людей нападают относительно реже", - отметила Пшеничная, слова которой приводятся в сообщении Роспотребнадзора. По словам эксперта, от человека к человеку в бытовых условиях заболевание не передается. За рубежом описаны единичные случаи передачи инфекции от матери к ребенку внутриутробно или от инфицированного донора к реципиенту крови или трансплантата органа. Основными переносчиками являются комары. Вирус также обнаружен у лошадей, которые чаще болеют бессимптомно. "На территории РФ помимо комаров-переносчиков резервуарами инфекции являются перелетные водоплавающие птицы. Некоторые виды птиц, которые раньше обитали в Африке, несколько десятилетий назад адаптировались к проживанию на юге России и сейчас осваивают другие территории, а также заражают местных пернатых, обитающих вблизи тех же водоемов, что и "иммигранты", - добавила Пшеничная. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Основные меры предосторожности: использование репеллентов для одежды и кожи, антимоскитных сеток на окна. Особенно внимательно надо собираться в лесопарковых зонах и у водоемов, где может быть много комаров.

https://ria.ru/20240729/likhoradka-1962675078.html

https://ria.ru/20240726/likhoradka-1962292343.html

россия

африка

рязанская область

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общество, здоровье - общество, россия, африка, рязанская область, наталья пшеничная, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)