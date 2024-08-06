https://ria.ru/20240806/roskomnadzor-1964372632.html
Роскомнадзор заблокировал доступ к 81 сайту иностранных СМИ
Роскомнадзор заблокировал доступ к 81 сайту иностранных СМИ - РИА Новости, 06.08.2024
Роскомнадзор заблокировал доступ к 81 сайту иностранных СМИ
Доступ к 81 ресурсу иностранных СМИ, попавших в ответный список санкций РФ, заблокирован, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:29
2024-08-06T12:29
2024-08-06T12:40
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Доступ к 81 ресурсу иностранных СМИ, попавших в ответный список санкций РФ, заблокирован, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. "К ранее опубликованному сообщению МИД добавить нечего ", - сказали в ведомстве.Так, для россиян стали недоступны издания из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии, а также четыре общеевропейских СМИ. Ранее Российская Федерация ввела ответные меры в отношении иностранных СМИ на ограничение вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории России. ЕС 17 мая принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", и "Российскую газету", а также Voice of Europe. В решении указывалось, что запрет на вещание не будет препятствовать профессиональной деятельности на территории Евросоюза журналистов подсанкционных СМИ, не связанной с распространением вещания.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
Роскомнадзор заблокировал доступ к 81 сайту иностранных СМИ
РКН заблокировал доступ к 81 сайту иностранных СМИ в рамках ответных санкций
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Доступ к 81 ресурсу иностранных СМИ, попавших в ответный список санкций РФ, заблокирован, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
«
"К ранее опубликованному сообщению МИД добавить нечего ", - сказали в ведомстве.
Так, для россиян стали недоступны издания из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии, а также четыре общеевропейских СМИ.
Ранее Российская Федерация ввела ответные меры в отношении иностранных СМИ на ограничение вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории России. ЕС 17 мая принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", и "Российскую газету", а также Voice of Europe. В решении указывалось, что запрет на вещание не будет препятствовать профессиональной деятельности на территории Евросоюза журналистов подсанкционных СМИ, не связанной с распространением вещания.