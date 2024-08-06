https://ria.ru/20240806/roskomnadzor-1964372632.html

Роскомнадзор заблокировал доступ к 81 сайту иностранных СМИ

Роскомнадзор заблокировал доступ к 81 сайту иностранных СМИ - РИА Новости, 06.08.2024

Роскомнадзор заблокировал доступ к 81 сайту иностранных СМИ

Доступ к 81 ресурсу иностранных СМИ, попавших в ответный список санкций РФ, заблокирован, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T12:29

2024-08-06T12:29

2024-08-06T12:40

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Доступ к 81 ресурсу иностранных СМИ, попавших в ответный список санкций РФ, заблокирован, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. "К ранее опубликованному сообщению МИД добавить нечего ", - сказали в ведомстве.Так, для россиян стали недоступны издания из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии, а также четыре общеевропейских СМИ. Ранее Российская Федерация ввела ответные меры в отношении иностранных СМИ на ограничение вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории России. ЕС 17 мая принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", и "Российскую газету", а также Voice of Europe. В решении указывалось, что запрет на вещание не будет препятствовать профессиональной деятельности на территории Евросоюза журналистов подсанкционных СМИ, не связанной с распространением вещания.

https://ria.ru/20240802/youtube-1963735278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия