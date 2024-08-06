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Роскомнадзор заблокировал доступ к 81 сайту иностранных СМИ - РИА Новости, 06.08.2024
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12:29 06.08.2024 (обновлено: 12:40 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/roskomnadzor-1964372632.html
Роскомнадзор заблокировал доступ к 81 сайту иностранных СМИ
Роскомнадзор заблокировал доступ к 81 сайту иностранных СМИ - РИА Новости, 06.08.2024
Роскомнадзор заблокировал доступ к 81 сайту иностранных СМИ
Доступ к 81 ресурсу иностранных СМИ, попавших в ответный список санкций РФ, заблокирован, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:29
2024-08-06T12:40
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Доступ к 81 ресурсу иностранных СМИ, попавших в ответный список санкций РФ, заблокирован, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. &quot;К ранее опубликованному сообщению МИД добавить нечего &quot;, - сказали в ведомстве.Так, для россиян стали недоступны издания из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии, а также четыре общеевропейских СМИ. Ранее Российская Федерация ввела ответные меры в отношении иностранных СМИ на ограничение вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории России. ЕС 17 мая принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", и "Российскую газету", а также Voice of Europe. В решении указывалось, что запрет на вещание не будет препятствовать профессиональной деятельности на территории Евросоюза журналистов подсанкционных СМИ, не связанной с распространением вещания.
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Новости
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96
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7 495 645-6601
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
Роскомнадзор заблокировал доступ к 81 сайту иностранных СМИ

РКН заблокировал доступ к 81 сайту иностранных СМИ в рамках ответных санкций

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Доступ к 81 ресурсу иностранных СМИ, попавших в ответный список санкций РФ, заблокирован, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
«

"К ранее опубликованному сообщению МИД добавить нечего ", - сказали в ведомстве.

Так, для россиян стали недоступны издания из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии, а также четыре общеевропейских СМИ.
Ранее Российская Федерация ввела ответные меры в отношении иностранных СМИ на ограничение вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории России. ЕС 17 мая принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", и "Российскую газету", а также Voice of Europe. В решении указывалось, что запрет на вещание не будет препятствовать профессиональной деятельности на территории Евросоюза журналистов подсанкционных СМИ, не связанной с распространением вещания.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Захарова объяснила ситуацию с YouTube с правовой точки зрения
2 августа, 17:15
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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