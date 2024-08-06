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Глава Минэнерго Буркина-Фасо принял делегацию "Росатома" - РИА Новости, 06.08.2024
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16:16 06.08.2024 (обновлено: 17:00 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/rosatom-1964459536.html
Глава Минэнерго Буркина-Фасо принял делегацию "Росатома"
Глава Минэнерго Буркина-Фасо принял делегацию "Росатома" - РИА Новости, 06.08.2024
Глава Минэнерго Буркина-Фасо принял делегацию "Росатома"
Технические специалисты ГК "Росатом" находятся с визитом в Буркина-Фасо и обсуждают с министром энергетики Якубой Забре Губой вопросы строительства АЭС в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:16
2024-08-06T17:00
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
буркина-фасо
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Технические специалисты ГК "Росатом" находятся с визитом в Буркина-Фасо и обсуждают с министром энергетики Якубой Забре Губой вопросы строительства АЭС в стране, сообщил местный портал Burkina 24. "Министр энергетики Якуба Забре Губа принял делегацию "Росатома" в Уагадугу", - говорится в публикации. Портал со ссылкой на министра отметил, что российская делегация пробудет в Буркина-Фасо с 5 по 9 августа, а в ходе переговоров будут обсуждены предварительные условия строительства АЭС. Потенциальное место строительства, по данным портала, остается неизвестным, но стороны заявили, что встреча "внесет значительный вклад" в решение вопроса. В июне глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев заявил журналистам на полях ПМЭФ, что руководство Буркина-Фасо настроено как можно быстрее пройти путь подготовки условий для развития атомной энергетики.
https://ria.ru/20240804/afrika-1963945061.html
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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, буркина-фасо
Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Буркина-Фасо
Глава Минэнерго Буркина-Фасо принял делегацию "Росатома"

Burkina 24: делегация "Росатома" обсудит постройку АЭС с министром Буркина-Фасо

© РИА НовостиМинистр энергетики и горной добычи Буркина-Фасо Якуба Забре Губа
Министр энергетики и горной добычи Буркина-Фасо Якуба Забре Губа - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости
Министр энергетики и горной добычи Буркина-Фасо Якуба Забре Губа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Технические специалисты ГК "Росатом" находятся с визитом в Буркина-Фасо и обсуждают с министром энергетики Якубой Забре Губой вопросы строительства АЭС в стране, сообщил местный портал Burkina 24.
"Министр энергетики Якуба Забре Губа принял делегацию "Росатома" в Уагадугу", - говорится в публикации.
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Портал со ссылкой на министра отметил, что российская делегация пробудет в Буркина-Фасо с 5 по 9 августа, а в ходе переговоров будут обсуждены предварительные условия строительства АЭС.
Потенциальное место строительства, по данным портала, остается неизвестным, но стороны заявили, что встреча "внесет значительный вклад" в решение вопроса.
В июне глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев заявил журналистам на полях ПМЭФ, что руководство Буркина-Фасо настроено как можно быстрее пройти путь подготовки условий для развития атомной энергетики.
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Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреБуркина-Фасо
 
 
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