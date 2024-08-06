https://ria.ru/20240806/rosatom-1964459536.html

Глава Минэнерго Буркина-Фасо принял делегацию "Росатома"

Глава Минэнерго Буркина-Фасо принял делегацию "Росатома" - РИА Новости, 06.08.2024

Глава Минэнерго Буркина-Фасо принял делегацию "Росатома"

Технические специалисты ГК "Росатом" находятся с визитом в Буркина-Фасо и обсуждают с министром энергетики Якубой Забре Губой вопросы строительства АЭС в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:16

2024-08-06T16:16

2024-08-06T17:00

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

буркина-фасо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950922869_0:1:1627:916_1920x0_80_0_0_8cd7ed4d5d0d3688b408e5c8051ed0c8.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Технические специалисты ГК "Росатом" находятся с визитом в Буркина-Фасо и обсуждают с министром энергетики Якубой Забре Губой вопросы строительства АЭС в стране, сообщил местный портал Burkina 24. "Министр энергетики Якуба Забре Губа принял делегацию "Росатома" в Уагадугу", - говорится в публикации. Портал со ссылкой на министра отметил, что российская делегация пробудет в Буркина-Фасо с 5 по 9 августа, а в ходе переговоров будут обсуждены предварительные условия строительства АЭС. Потенциальное место строительства, по данным портала, остается неизвестным, но стороны заявили, что встреча "внесет значительный вклад" в решение вопроса. В июне глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев заявил журналистам на полях ПМЭФ, что руководство Буркина-Фасо настроено как можно быстрее пройти путь подготовки условий для развития атомной энергетики.

https://ria.ru/20240804/afrika-1963945061.html

https://ria.ru/20240706/konfederatsiya-1957916271.html

буркина-фасо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, буркина-фасо