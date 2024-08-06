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ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области
ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области - РИА Новости, 06.08.2024
ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области
Две украинские ракеты сбиты российскими силами ПВО в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T23:22
2024-08-06T23:22
2024-08-06T23:25
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Две украинские ракеты сбиты российскими силами ПВО в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Ракетная опасность была объявлена в десятый раз за сутки в 22.30 мск. Спустя 40 минут ее отменили."Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области
Смирнов: ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области