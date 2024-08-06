https://ria.ru/20240806/rakety-1964529733.html

ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области

ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области - РИА Новости, 06.08.2024

ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области

Две украинские ракеты сбиты российскими силами ПВО в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T23:22

2024-08-06T23:22

2024-08-06T23:25

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Две украинские ракеты сбиты российскими силами ПВО в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Ракетная опасность была объявлена в десятый раз за сутки в 22.30 мск. Спустя 40 минут ее отменили."Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2024

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безопасность, курская область, алексей смирнов (политик)