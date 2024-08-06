https://ria.ru/20240806/raketa-1964459300.html
Над Курской областью сбили ракету
Над Курской областью сбили ракету - РИА Новости, 06.08.2024
Над Курской областью сбили ракету
Украинскую ракету сбили над Курской областью, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:15
2024-08-06T16:15
2024-08-06T16:18
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Украинскую ракету сбили над Курской областью, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов."Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам!", - написал он.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
Над Курской областью сбили ракету
Врио губернатора Смирнов: над Курской областью сбили ракету