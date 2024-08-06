https://ria.ru/20240806/pvo-1964321084.html
Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над двумя областями
Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над двумя областями - РИА Новости, 06.08.2024
Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над двумя областями
Cилы противовоздушной обороны за полтора часа сбили над территорией России 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T09:08
2024-08-06T09:08
2024-08-06T09:42
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Cилы противовоздушной обороны за полтора часа сбили над территорией России 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."Утром 6 августа с 07:00 до 08:30 мск <…> дежурными средствами ПВО уничтожены 13 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и девять украинских БПЛА над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.По информации временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, украинский коптер атаковал легковой автомобиль на станции Глушково. При этом получили ранения два человека.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.Как заявлял президент Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над двумя областями
МО: силы ПВО уничтожили 22 украинских дрона над Курской и Белгородской областями