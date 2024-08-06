https://ria.ru/20240806/pvo-1964321084.html

Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над двумя областями

Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над двумя областями - РИА Новости, 06.08.2024

Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над двумя областями

Cилы противовоздушной обороны за полтора часа сбили над территорией России 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T09:08

2024-08-06T09:08

2024-08-06T09:42

специальная военная операция на украине

белгородская область

курская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Cилы противовоздушной обороны за полтора часа сбили над территорией России 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."Утром 6 августа с 07:00 до 08:30 мск <…> дежурными средствами ПВО уничтожены 13 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и девять украинских БПЛА над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.По информации временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, украинский коптер атаковал легковой автомобиль на станции Глушково. При этом получили ранения два человека.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.Как заявлял президент Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)