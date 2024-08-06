https://ria.ru/20240806/pvo-1964309607.html

В Курской области сбили 26 беспилотников ВСУ

В Курской области сбили 26 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024

В Курской области сбили 26 беспилотников ВСУ

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил в своем Telegram-канале, что за ночь в регионе сбито уже 26 украинских БПЛА самолетного типа. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T06:55

2024-08-06T06:55

2024-08-06T07:00

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

алексей смирнов (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил в своем Telegram-канале, что за ночь в регионе сбито уже 26 украинских БПЛА самолетного типа.В ночь на вторник Смирнов сообщал о трех сбитых украинских БПЛА, позднее - о еще 11."К этому моменту сбито уже 26 украинских БПЛА самолетного типа. Слава ПВО", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, алексей смирнов (политик)