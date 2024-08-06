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В Курской области сбили 26 беспилотников ВСУ
В Курской области сбили 26 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024
В Курской области сбили 26 беспилотников ВСУ
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил в своем Telegram-канале, что за ночь в регионе сбито уже 26 украинских БПЛА самолетного типа. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T06:55
2024-08-06T06:55
2024-08-06T07:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил в своем Telegram-канале, что за ночь в регионе сбито уже 26 украинских БПЛА самолетного типа.В ночь на вторник Смирнов сообщал о трех сбитых украинских БПЛА, позднее - о еще 11."К этому моменту сбито уже 26 украинских БПЛА самолетного типа. Слава ПВО", - написал он.
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области сбили 26 беспилотников ВСУ
Смирнов: за ночь в Курской области сбили уже 26 украинских беспилотников