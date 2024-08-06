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В Курской области уничтожили 11 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:18 06.08.2024 (обновлено: 06:22 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/pvo-1964307125.html
В Курской области уничтожили 11 беспилотников ВСУ
В Курской области уничтожили 11 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024
В Курской области уничтожили 11 беспилотников ВСУ
ПВО ночью уничтожила еще 11 украинских БПЛА самолетного типа в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T06:18
2024-08-06T06:22
специальная военная операция на украине
курская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила еще 11 украинских БПЛА самолетного типа в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.В ночь на вторник Смирнов сообщал, что в Курской области были сбиты три украинских БПЛА самолетного типа."В небе над Курской областью силами ПВО уничтожено еще 11 украинских БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области уничтожили 11 беспилотников ВСУ

Врио губернатора: в Курской области силы ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила еще 11 украинских БПЛА самолетного типа в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
В ночь на вторник Смирнов сообщал, что в Курской области были сбиты три украинских БПЛА самолетного типа.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"В небе над Курской областью силами ПВО уничтожено еще 11 украинских БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников", - написал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФАлексей Смирнов (политик)
 
 
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