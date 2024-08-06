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В Курской области уничтожили 11 беспилотников ВСУ

В Курской области уничтожили 11 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024

В Курской области уничтожили 11 беспилотников ВСУ

ПВО ночью уничтожила еще 11 украинских БПЛА самолетного типа в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T06:18

2024-08-06T06:18

2024-08-06T06:22

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила еще 11 украинских БПЛА самолетного типа в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.В ночь на вторник Смирнов сообщал, что в Курской области были сбиты три украинских БПЛА самолетного типа."В небе над Курской областью силами ПВО уничтожено еще 11 украинских БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, алексей смирнов (политик)