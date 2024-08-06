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В Курской области сбили три беспилотника ВСУ
В Курской области сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 06.08.2024
В Курской области сбили три беспилотника ВСУ
Три украинских БПЛА самолетного типа сбиты в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T03:19
2024-08-06T03:19
2024-08-06T03:22
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Три украинских БПЛА самолетного типа сбиты в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."В Курской области сбито три украинских БПЛА самолетного типа. Благодарю наших бойцов ПВО", - написал он.
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курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области сбили три беспилотника ВСУ
Врио Губернатора Смирнов: в Курской области сбили три беспилотника ВСУ