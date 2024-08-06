https://ria.ru/20240806/putin-1964432573.html

Путин обсудит с членами правительства обрабатывающую промышленность

Путин обсудит с членами правительства обрабатывающую промышленность - РИА Новости, 06.08.2024

Путин обсудит с членами правительства обрабатывающую промышленность

Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства РФ, основная тема - развитие обрабатывающей промышленности, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:15

2024-08-06T15:15

2024-08-06T15:18

экономика

россия

самарская область

владимир путин

антон алиханов

вячеслав федорищев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства РФ, основная тема - развитие обрабатывающей промышленности, сообщили в Кремле. "Седьмого августа Путин проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения – развитие обрабатывающей промышленности", - говорится в сообщении. Отмечается, что с докладами выступят министр промышленности и торговли Антон Алиханов и временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20240403/obrabotka-1937656838.html

россия

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, самарская область, владимир путин, антон алиханов, вячеслав федорищев