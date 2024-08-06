https://ria.ru/20240806/putin-1964432573.html
Путин обсудит с членами правительства обрабатывающую промышленность
Путин обсудит с членами правительства обрабатывающую промышленность - РИА Новости, 06.08.2024
Путин обсудит с членами правительства обрабатывающую промышленность
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства РФ, основная тема - развитие обрабатывающей промышленности, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:15
2024-08-06T15:15
2024-08-06T15:18
экономика
россия
самарская область
владимир путин
антон алиханов
вячеслав федорищев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства РФ, основная тема - развитие обрабатывающей промышленности, сообщили в Кремле. "Седьмого августа Путин проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения – развитие обрабатывающей промышленности", - говорится в сообщении. Отмечается, что с докладами выступят министр промышленности и торговли Антон Алиханов и временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
https://ria.ru/20240403/obrabotka-1937656838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, самарская область, владимир путин, антон алиханов, вячеслав федорищев
Экономика, Россия, Самарская область, Владимир Путин, Антон Алиханов, Вячеслав Федорищев
Путин обсудит с членами правительства обрабатывающую промышленность
Путин в среду обсудит с правительством развитие обрабатывающей промышленности