https://ria.ru/20240806/putin-1964400237.html

В России разработают новые требования к строительству соцобъектов

В России разработают новые требования к строительству соцобъектов - РИА Новости, 06.08.2024

В России разработают новые требования к строительству соцобъектов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по актуализации требований к строительству социальных объектов, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:54

2024-08-06T13:54

2024-08-06T13:54

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по актуализации требований к строительству социальных объектов, сообщается на сайте Кремля. Глава государства дал ряд поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития, которое состоялось 29 мая. Соответствующий перечень был опубликован на сайте Кремля во вторник. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Инфраструктура для жизни" при формировании национального проекта "Инфраструктура для жизни" представить предложения по актуализации нормативов градостроительного проектирования для социальных объектов и требований к строительству таких объектов и при необходимости обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации соответствующих изменений", - говорится в поручении президента.

https://ria.ru/20240806/putin-1964362804.html

россия

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россия, владимир путин