https://ria.ru/20240806/putin-1964392589.html
Путин поручил утвердить расходование списанных регионам долгов
Путин поручил утвердить расходование списанных регионам долгов - РИА Новости, 06.08.2024
Путин поручил утвердить расходование списанных регионам долгов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с комиссией Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" к 15 августа обеспечить утверждение... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:26
2024-08-06T13:26
2024-08-06T13:26
экономика
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владимир путин
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алексей текслер
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с комиссией Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" к 15 августа обеспечить утверждение перечня направлений расходования высвобождаемых средств от списания задолженности регионов по бюджетным кредитам, исходя из максимально широкого перечня видов инфраструктурных проектов и форм поддержки инвестиций. Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Экономика и финансы" обеспечить принятие решений, предусматривающих: утверждение перечня направлений расходования средств, высвобождаемых в результате списания задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам из федерального бюджета до 2030 года (на 6-летний цикл), исходя из необходимости установления максимально широкого перечня видов инфраструктурных проектов и форм поддержки инвестиций...", - говорится в документе. Речь идет о включении в этот перечень в том числе проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (также проекты по замене лифтов в многоквартирных домах), проектов по обновлению общественного транспорта, по развитию опорных населенных пунктов. Кроме того, туда должны быть также включены новые инвестиционные проекты, расходы на компенсацию снижения доходов бюджетов регионов от применения налогового инвествычета, а также на поддержку компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами, на докапитализацию фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций. В документе указывается, что регион обязан обеспечить направление не менее 50% высвобождающихся от списания средств на создание (модернизацию) инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Доклад следует подготовить до 15 августа 2024 года. Ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин и глава Челябинской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер.
https://ria.ru/20240806/putin-1964391302.html
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экономика, жкх, россия, челябинская область, владимир путин, михаил мишустин, алексей текслер
Экономика, ЖКХ, Россия, Челябинская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Алексей Текслер
Путин поручил утвердить расходование списанных регионам долгов
Путин поручил к 15 августа утвердить расходование списанных регионам долгов
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с комиссией Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" к 15 августа обеспечить утверждение перечня направлений расходования высвобождаемых средств от списания задолженности регионов по бюджетным кредитам, исходя из максимально широкого перечня видов инфраструктурных проектов и форм поддержки инвестиций. Перечень поручений
по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Экономика и финансы" обеспечить принятие решений, предусматривающих: утверждение перечня направлений расходования средств, высвобождаемых в результате списания задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам из федерального бюджета до 2030 года (на 6-летний цикл), исходя из необходимости установления максимально широкого перечня видов инфраструктурных проектов и форм поддержки инвестиций...", - говорится в документе.
Речь идет о включении в этот перечень в том числе проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (также проекты по замене лифтов в многоквартирных домах), проектов по обновлению общественного транспорта, по развитию опорных населенных пунктов.
Кроме того, туда должны быть также включены новые инвестиционные проекты, расходы на компенсацию снижения доходов бюджетов регионов от применения налогового инвествычета, а также на поддержку компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами, на докапитализацию фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций.
В документе указывается, что регион обязан обеспечить направление не менее 50% высвобождающихся от списания средств на создание (модернизацию) инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Доклад следует подготовить до 15 августа 2024 года. Ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин
и глава Челябинской области
, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер
.