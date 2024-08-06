https://ria.ru/20240806/putin-1964391302.html

Правительство проработает господдержку обновления ж/д

Правительство проработает господдержку обновления ж/д - РИА Новости, 06.08.2024

Правительство проработает господдержку обновления ж/д

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Эффективная транспортная система" рассмотреть РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:23

2024-08-06T13:23

2024-08-06T13:23

экономика

технологии

россия

владимир путин

михаил мишустин

алексей цыденов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794376630_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_b691bf023bb32a233f82a17cadc640bf.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Эффективная транспортная система" рассмотреть вопрос о реализации господдержки на обновление железнодорожного пригородного подвижного состава, в том числе с использованием механизма лизинга, говорится на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Эффективная транспортная система" рассмотреть вопросы:.. реализации мер государственной поддержки, направленных на обновление железнодорожного пригородного подвижного состава, в том числе с возможностью применения механизмов льготного лизинга и льготного кредитования", – говорится в сообщении по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития. Также президент поручил проработать формирование модели стимулирования авиаперевозок пассажиров для повышения мобильности населения. В том числе, необходимо определить механизмы стимулирования, объемы, источники финансирования и показатели эффективности использования бюджетных средств. Доклад по поручению необходимо предоставить до 1 сентября текущего года. Ответственными по данному направлению назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава комиссии Госсовета "Эффективная транспортная система" Алексей Цыденов.

https://ria.ru/20240806/putin-1964388205.html

https://ria.ru/20240425/poezda-1942347569.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, владимир путин, михаил мишустин, алексей цыденов