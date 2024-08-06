https://ria.ru/20240806/putin-1964391302.html
Правительство проработает господдержку обновления ж/д
Правительство проработает господдержку обновления ж/д - РИА Новости, 06.08.2024
Правительство проработает господдержку обновления ж/д
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Эффективная транспортная система" рассмотреть РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:23
2024-08-06T13:23
2024-08-06T13:23
экономика
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россия
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михаил мишустин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Эффективная транспортная система" рассмотреть вопрос о реализации господдержки на обновление железнодорожного пригородного подвижного состава, в том числе с использованием механизма лизинга, говорится на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Эффективная транспортная система" рассмотреть вопросы:.. реализации мер государственной поддержки, направленных на обновление железнодорожного пригородного подвижного состава, в том числе с возможностью применения механизмов льготного лизинга и льготного кредитования", – говорится в сообщении по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития. Также президент поручил проработать формирование модели стимулирования авиаперевозок пассажиров для повышения мобильности населения. В том числе, необходимо определить механизмы стимулирования, объемы, источники финансирования и показатели эффективности использования бюджетных средств. Доклад по поручению необходимо предоставить до 1 сентября текущего года. Ответственными по данному направлению назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава комиссии Госсовета "Эффективная транспортная система" Алексей Цыденов.
https://ria.ru/20240806/putin-1964388205.html
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экономика, технологии, россия, владимир путин, михаил мишустин, алексей цыденов
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Алексей Цыденов
Правительство проработает господдержку обновления ж/д
Путин поручил рассмотреть вопрос о реализации господдержки на обновление ж/д