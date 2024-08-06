https://ria.ru/20240806/putin-1964384242.html

Туристические проекты в охраняемых природных зонах получат господдержку

Туристические проекты в охраняемых природных зонах получат господдержку - РИА Новости, 06.08.2024

Туристические проекты в охраняемых природных зонах получат господдержку

Президент России Владимир Путин поручил разработать программу государственной поддержки туристических инвестиционных проектов на особо охраняемых природных... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T13:04

2024-08-06T13:04

2024-08-06T13:04

россия

владимир путин

михаил мишустин

глеб никитин

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать программу государственной поддержки туристических инвестиционных проектов на особо охраняемых природных зонах. Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Экологическое благополучие" для реализации национальной цели "Экологическое благополучие"... обеспечить разработку и реализацию программы государственной поддержки инвестиционных проектов по привлечению частного капитала в создание инфраструктуры туризма на особо охраняемых природных территориях", - говорится в документе. Доклад следует подготовить до 1 ноября 2024 года, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель комиссии Госсовета по направлению "Экологическое благополучие" Глеб Никитин.

https://ria.ru/20240529/putin-1949104348.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, глеб никитин