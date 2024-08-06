https://ria.ru/20240806/putin-1964383051.html
Путин поручил продвигать русский язык за рубежом
Путин поручил продвигать русский язык за рубежом - РИА Новости, 06.08.2024
Путин поручил продвигать русский язык за рубежом
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос обеспечения дополнительного бюджетного финансирования для продвижения русского языка за рубежом... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T13:02
2024-08-06T13:02
2024-08-06T13:02
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос обеспечения дополнительного бюджетного финансирования для продвижения русского языка за рубежом. Перечень поручений по итогам расширенного заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля. "Проработать вопросы, касающиеся обеспечения с учетом ранее данных поручений выделения в 2025-2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в целях: продвижения русского языка в государствах – участниках Содружества Независимых Государств и других иностранных государствах", - сказано в поручении главы государства. Ответственными за его исполнение определены правительство РФ совместно с комиссией Госсовета. Кроме того, президент поручил обеспечить дополнительное финансирование для достижения полного охвата обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций профориентационными мероприятиями, ежегодного повышения квалификации педагогических работников, преподающих естественно-научные предметы в системе общего образования. Глава государства также поручил обеспечить дальнейшее развитие федерального проекта "Профессионалитет", включая модернизацию колледжей, оснащение центров повышения квалификации педагогов, а также популяризацию рабочих профессий, проведение чемпионатов по профессиональному мастерству.
https://ria.ru/20240806/natsproekt-1964381615.html
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россия, владимир путин
Путин поручил продвигать русский язык за рубежом
Путин поручил обеспечить финансирование продвижения русского языка за рубежом
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос обеспечения дополнительного бюджетного финансирования для продвижения русского языка за рубежом. Перечень поручений
по итогам расширенного заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля.
"Проработать вопросы, касающиеся обеспечения с учетом ранее данных поручений выделения в 2025-2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в целях: продвижения русского языка в государствах – участниках Содружества Независимых Государств и других иностранных государствах", - сказано в поручении главы государства. Ответственными за его исполнение определены правительство РФ совместно с комиссией Госсовета.
Кроме того, президент поручил обеспечить дополнительное финансирование для достижения полного охвата обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций профориентационными мероприятиями, ежегодного повышения квалификации педагогических работников, преподающих естественно-научные предметы в системе общего образования.
Глава государства также поручил обеспечить дальнейшее развитие федерального проекта "Профессионалитет", включая модернизацию колледжей, оснащение центров повышения квалификации педагогов, а также популяризацию рабочих профессий, проведение чемпионатов по профессиональному мастерству.