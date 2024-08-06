https://ria.ru/20240806/putin-1964363683.html
Путин поручил рассмотреть включение в нацпроект услуг по уходу за детьми
Путин поручил рассмотреть включение в нацпроект услуг по уходу за детьми - РИА Новости, 06.08.2024
Путин поручил рассмотреть включение в нацпроект услуг по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ рассмотреть включение в нацпроект предоставление социальных услуг по уходу за детьми, в том числе прошедших... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:03
2024-08-06T12:03
2024-08-06T12:07
россия
владимир путин
социальный навигатор
год семьи
детские вопросы
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ рассмотреть включение в нацпроект предоставление социальных услуг по уходу за детьми, в том числе прошедших специальную подготовку нянь. Перечень поручений по итогам расширенного заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья"... рассмотреть при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации вопросы включения в национальный проект "Семья" мероприятий: по созданию семейных многофункциональных центров во всех муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации, по развитию системы предоставления социальных услуг по присмотру и уходу за детьми (в том числе услуг нянь, прошедших специальную профессиональную подготовку)", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
https://ria.ru/20240806/putin-1964362429.html
https://ria.ru/20240301/natsproekt-1930474951.html
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россия, владимир путин, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
Путин поручил рассмотреть включение в нацпроект услуг по уходу за детьми
Путин поручил рассмотреть включение в нацпроект услуг нянь по уходу за детьми