https://ria.ru/20240806/putin-1964362804.html
Путин поручил увязать программы соцгазификации и модернизации ИЖС
Путин поручил увязать программы соцгазификации и модернизации ИЖС - РИА Новости, 06.08.2024
Путин поручил увязать программы соцгазификации и модернизации ИЖС
Президент РФ Владимир Путин поручил при формировании национального проекта "Инфраструктура для жизни" взаимно увязать программы социальной газификации и... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:00
2024-08-06T12:00
2024-08-06T12:01
жкх
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил при формировании национального проекта "Инфраструктура для жизни" взаимно увязать программы социальной газификации и модернизации различных видов инфраструктур для развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщается на сайте Кремля. Президент РФ дал ряд поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития, которое состоялось 29 мая. Соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Инфраструктура для жизни" при формировании национального проекта "Инфраструктура для жизни" в целях развития индивидуального жилищного строительства обеспечить взаимную увязку программ социальной газификации, модернизации и строительства транспортной, коммунальной, социальной и иных видов инфраструктуры", - говорится в поручении президента.
https://ria.ru/20240311/gazifikatsiya-1932314053.html
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жкх, россия, владимир путин
ЖКХ, Россия, Владимир Путин
Путин поручил увязать программы соцгазификации и модернизации ИЖС
Путин поручил увязать программы социальной газификации и модернизации ИЖС