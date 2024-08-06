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Путин поручил увязать программы соцгазификации и модернизации ИЖС - РИА Новости, 06.08.2024
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12:00 06.08.2024 (обновлено: 12:01 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/putin-1964362804.html
Путин поручил увязать программы соцгазификации и модернизации ИЖС
Путин поручил увязать программы соцгазификации и модернизации ИЖС - РИА Новости, 06.08.2024
Путин поручил увязать программы соцгазификации и модернизации ИЖС
Президент РФ Владимир Путин поручил при формировании национального проекта "Инфраструктура для жизни" взаимно увязать программы социальной газификации и... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:00
2024-08-06T12:01
жкх
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил при формировании национального проекта "Инфраструктура для жизни" взаимно увязать программы социальной газификации и модернизации различных видов инфраструктур для развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщается на сайте Кремля. Президент РФ дал ряд поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития, которое состоялось 29 мая. Соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Инфраструктура для жизни" при формировании национального проекта "Инфраструктура для жизни" в целях развития индивидуального жилищного строительства обеспечить взаимную увязку программ социальной газификации, модернизации и строительства транспортной, коммунальной, социальной и иных видов инфраструктуры", - говорится в поручении президента.
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жкх, россия, владимир путин
ЖКХ, Россия, Владимир Путин
Путин поручил увязать программы соцгазификации и модернизации ИЖС

Путин поручил увязать программы социальной газификации и модернизации ИЖС

© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской областиРаботы по газификации
Работы по газификации - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской области
Работы по газификации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил при формировании национального проекта "Инфраструктура для жизни" взаимно увязать программы социальной газификации и модернизации различных видов инфраструктур для развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщается на сайте Кремля.
Президент РФ дал ряд поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития, которое состоялось 29 мая. Соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Инфраструктура для жизни" при формировании национального проекта "Инфраструктура для жизни" в целях развития индивидуального жилищного строительства обеспечить взаимную увязку программ социальной газификации, модернизации и строительства транспортной, коммунальной, социальной и иных видов инфраструктуры", - говорится в поручении президента.
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