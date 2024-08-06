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Путин поручил рассмотреть вопрос льготных кредитов для операторов связи
Путин поручил рассмотреть вопрос льготных кредитов для операторов связи - РИА Новости, 06.08.2024
Путин поручил рассмотреть вопрос льготных кредитов для операторов связи
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос предоставления льготных кредитов мобильным операторам на увеличение мощности сетей LTE... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:58
2024-08-06T11:58
2024-08-06T11:58
экономика
технологии
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос предоставления льготных кредитов мобильным операторам на увеличение мощности сетей LTE и создание сетей 5G в крупных городах с использованием российского оборудования. Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопросы... предоставления операторам связи льготных кредитов на модернизацию и увеличение пропускной способности фиксированных сетей телефонной связи, увеличение мощности мобильных сетей связи стандарта LTE четвертого поколения и создание сетей связи стандарта 5G пятого поколения в городах с населением более 1 миллиона человек, а также в столицах субъектов Российской Федерации с учетом роста трафика на основе использования телекоммуникационного оборудования отечественного производства", - говорится в документе. Доклад следует подготовить до 1 сентября 2024 года, далее - один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240520/5g-1947172525.html
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экономика, технологии, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил рассмотреть вопрос льготных кредитов для операторов связи
Операторам связи могут начать выдавать льготные кредиты на развитие LTE и 5G