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Плату за вред экологии будут направлять в бюджет регионов - РИА Новости, 06.08.2024
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11:55 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/putin-1964361055.html
Плату за вред экологии будут направлять в бюджет регионов
Плату за вред экологии будут направлять в бюджет регионов - РИА Новости, 06.08.2024
Плату за вред экологии будут направлять в бюджет регионов
Президент России Владимир Путин поручил внести законодательные поправки, чтобы вся плата за негативное воздействие на окружающую среду поступала в региональные... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:55
2024-08-06T11:55
россия
нижегородская область
владимир путин
михаил мишустин
глеб никитин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести законодательные поправки, чтобы вся плата за негативное воздействие на окружающую среду поступала в региональные бюджеты. Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Экологическое благополучие" для реализации национальной цели "Экологическое благополучие": ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в полном объеме (100 процентов) в бюджеты субъектов РФ и уточнение перечня природоохранных мероприятий, на реализацию которых допускается расходование таких средств", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Нижегородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Экологическое благополучие" Глеб Никитин.
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россия, нижегородская область, владимир путин, михаил мишустин, глеб никитин
Россия, Нижегородская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Глеб Никитин
Плату за вред экологии будут направлять в бюджет регионов

Путин поручил внести поправки, чтобы плата за вред экологии поступала в регионы

© Depositphotos.com / NikolaykazМусор
Мусор - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Depositphotos.com / Nikolaykaz
Мусор. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести законодательные поправки, чтобы вся плата за негативное воздействие на окружающую среду поступала в региональные бюджеты. Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Экологическое благополучие" для реализации национальной цели "Экологическое благополучие": ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в полном объеме (100 процентов) в бюджеты субъектов РФ и уточнение перечня природоохранных мероприятий, на реализацию которых допускается расходование таких средств", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Нижегородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Экологическое благополучие" Глеб Никитин.
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РоссияНижегородская областьВладимир ПутинМихаил МишустинГлеб Никитин
 
 
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