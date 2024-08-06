https://ria.ru/20240806/putin-1964361055.html
Плату за вред экологии будут направлять в бюджет регионов
Плату за вред экологии будут направлять в бюджет регионов - РИА Новости, 06.08.2024
Плату за вред экологии будут направлять в бюджет регионов
Президент России Владимир Путин поручил внести законодательные поправки, чтобы вся плата за негативное воздействие на окружающую среду поступала в региональные... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:55
2024-08-06T11:55
2024-08-06T11:55
россия
нижегородская область
владимир путин
михаил мишустин
глеб никитин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151001/39/1510013907_0:238:4672:2866_1920x0_80_0_0_72c61e9d5ba18aea12df0933bc131dd1.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести законодательные поправки, чтобы вся плата за негативное воздействие на окружающую среду поступала в региональные бюджеты. Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Экологическое благополучие" для реализации национальной цели "Экологическое благополучие": ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в полном объеме (100 процентов) в бюджеты субъектов РФ и уточнение перечня природоохранных мероприятий, на реализацию которых допускается расходование таких средств", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Нижегородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Экологическое благополучие" Глеб Никитин.
https://ria.ru/20240301/monitoring-1930377538.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151001/39/1510013907_267:0:4406:3104_1920x0_80_0_0_fa04387a3af96137bb11a57b1490c436.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нижегородская область, владимир путин, михаил мишустин, глеб никитин
Россия, Нижегородская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Глеб Никитин
Плату за вред экологии будут направлять в бюджет регионов
Путин поручил внести поправки, чтобы плата за вред экологии поступала в регионы