https://ria.ru/20240806/putin-1964361055.html

Плату за вред экологии будут направлять в бюджет регионов

Плату за вред экологии будут направлять в бюджет регионов - РИА Новости, 06.08.2024

Плату за вред экологии будут направлять в бюджет регионов

Президент России Владимир Путин поручил внести законодательные поправки, чтобы вся плата за негативное воздействие на окружающую среду поступала в региональные... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T11:55

2024-08-06T11:55

2024-08-06T11:55

россия

нижегородская область

владимир путин

михаил мишустин

глеб никитин

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести законодательные поправки, чтобы вся плата за негативное воздействие на окружающую среду поступала в региональные бюджеты. Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Экологическое благополучие" для реализации национальной цели "Экологическое благополучие": ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в полном объеме (100 процентов) в бюджеты субъектов РФ и уточнение перечня природоохранных мероприятий, на реализацию которых допускается расходование таких средств", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Нижегородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Экологическое благополучие" Глеб Никитин.

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россия, нижегородская область, владимир путин, михаил мишустин, глеб никитин