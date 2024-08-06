https://ria.ru/20240806/putin-1964358107.html
Путин поручил продумать цифровую трансформацию "Почты России"
Путин поручил продумать цифровую трансформацию "Почты России" - РИА Новости, 06.08.2024
Путин поручил продумать цифровую трансформацию "Почты России"
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос цифровой трансформации "Почты России". Перечень поручений по итогам расширенного заседания... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:49
2024-08-06T11:49
2024-08-06T11:49
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
почта россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882855996_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_0eb50d04d2d33d2cfe382d12c7afc121.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос цифровой трансформации "Почты России". Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ в целях реализации национальной цели "Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы" с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопросы... модернизации и цифровой трансформации акционерного общества "Почта России" для обеспечения возможности получения населением и организациями качественных каналов для обмена информацией, товарами и услугами на всей территории РФ", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, далее – один раз в полгода; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240714/pochta-1959542136.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882855996_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_d83f67565e0f055cec2e205e730fc7ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, почта россии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Почта России
Путин поручил продумать цифровую трансформацию "Почты России"
Путин поручил рассмотреть вопрос цифровой трансформации "Почты России"