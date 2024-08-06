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Путин поручил включить глав комиссий Госсовета в комитеты по нацпроектам - РИА Новости, 06.08.2024
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11:33 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/putin-1964353078.html
Путин поручил включить глав комиссий Госсовета в комитеты по нацпроектам
Путин поручил включить глав комиссий Госсовета в комитеты по нацпроектам - РИА Новости, 06.08.2024
Путин поручил включить глав комиссий Госсовета в комитеты по нацпроектам
Президент России Владимир Путин поручил правительству включить председателей комиссий Госсовета в составы проектных комитетов по национальным проектам. РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T11:33
2024-08-06T11:33
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству включить председателей комиссий Госсовета в составы проектных комитетов по национальным проектам. Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации... обеспечить включение председателей комиссий Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации в составы проектных комитетов по национальным проектам в качестве заместителей председателей проектных комитетов", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения – 1 сентября 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и председатели комиссий Госсовета РФ по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации.
https://ria.ru/20240806/manturov-1964336818.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин поручил включить глав комиссий Госсовета в комитеты по нацпроектам

Путин поручил включить председателей комиссий Госсовета в проекты по нацпроектам

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству включить председателей комиссий Госсовета в составы проектных комитетов по национальным проектам.
Перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития РФ опубликован на сайте Кремля.
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«
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации... обеспечить включение председателей комиссий Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации в составы проектных комитетов по национальным проектам в качестве заместителей председателей проектных комитетов", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения – 1 сентября 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и председатели комиссий Госсовета РФ по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации.
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