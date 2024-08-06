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Прокуратура потребовала закрыть частный детский лагерь в Калининграде - РИА Новости, 06.08.2024
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16:41 06.08.2024 (обновлено: 16:43 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/prokuratura-1964466980.html
Прокуратура потребовала закрыть частный детский лагерь в Калининграде
Прокуратура потребовала закрыть частный детский лагерь в Калининграде - РИА Новости, 06.08.2024
Прокуратура потребовала закрыть частный детский лагерь в Калининграде
Прокуратура в Калининграде через суд требует прекратить деятельность частного детского лагеря, который работает без санитарно-эпидемиологического заключения,... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:41
2024-08-06T16:43
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 6 авг — РИА Новости. Прокуратура в Калининграде через суд требует прекратить деятельность частного детского лагеря, который работает без санитарно-эпидемиологического заключения, сообщила пресс-служба ведомства. "Прокуратура в судебном порядке требует прекратить деятельность частного детского лагеря, начавшего работу в отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения", - говорится в сообщении. Отмечается, что нарушение выявлено в ходе проверки исполнения законодательства о защите детей в период летнего отдыха. "Установлено, что в Калининграде осуществляет деятельность частный детский лагерь ООО "Скаут". Данная организация не обращалась в уполномоченный орган для включения в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и приступила к деятельности без проведения обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизы", - добавили в пресс-службе. В связи с этим прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.65 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей). Кроме того, прокурор района обратился в суд с иском о прекращении деятельности лагеря. Исковое заявление находится на рассмотрении.
https://ria.ru/20240629/deti-1956325394.html
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происшествия, калининград, россия
Происшествия, Калининград, Россия
Прокуратура потребовала закрыть частный детский лагерь в Калининграде

Прокуратура хочет закрыть детский лагерь в Калининграде, работающий с нарушением

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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КАЛИНИНГРАД, 6 авг — РИА Новости. Прокуратура в Калининграде через суд требует прекратить деятельность частного детского лагеря, который работает без санитарно-эпидемиологического заключения, сообщила пресс-служба ведомства.
"Прокуратура в судебном порядке требует прекратить деятельность частного детского лагеря, начавшего работу в отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что нарушение выявлено в ходе проверки исполнения законодательства о защите детей в период летнего отдыха.
"Установлено, что в Калининграде осуществляет деятельность частный детский лагерь ООО "Скаут". Данная организация не обращалась в уполномоченный орган для включения в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и приступила к деятельности без проведения обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизы", - добавили в пресс-службе.
В связи с этим прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.65 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей).
Кроме того, прокурор района обратился в суд с иском о прекращении деятельности лагеря. Исковое заявление находится на рассмотрении.
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