https://ria.ru/20240806/prokuratura-1964466980.html

Прокуратура потребовала закрыть частный детский лагерь в Калининграде

Прокуратура потребовала закрыть частный детский лагерь в Калининграде - РИА Новости, 06.08.2024

Прокуратура потребовала закрыть частный детский лагерь в Калининграде

Прокуратура в Калининграде через суд требует прекратить деятельность частного детского лагеря, который работает без санитарно-эпидемиологического заключения,... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T16:41

2024-08-06T16:41

2024-08-06T16:43

происшествия

калининград

россия

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КАЛИНИНГРАД, 6 авг — РИА Новости. Прокуратура в Калининграде через суд требует прекратить деятельность частного детского лагеря, который работает без санитарно-эпидемиологического заключения, сообщила пресс-служба ведомства. "Прокуратура в судебном порядке требует прекратить деятельность частного детского лагеря, начавшего работу в отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения", - говорится в сообщении. Отмечается, что нарушение выявлено в ходе проверки исполнения законодательства о защите детей в период летнего отдыха. "Установлено, что в Калининграде осуществляет деятельность частный детский лагерь ООО "Скаут". Данная организация не обращалась в уполномоченный орган для включения в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и приступила к деятельности без проведения обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизы", - добавили в пресс-службе. В связи с этим прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.65 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей). Кроме того, прокурор района обратился в суд с иском о прекращении деятельности лагеря. Исковое заявление находится на рассмотрении.

https://ria.ru/20240629/deti-1956325394.html

https://ria.ru/20231031/prigovor-1906447367.html

калининград

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

происшествия, калининград, россия