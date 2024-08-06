https://ria.ru/20240806/prokuratura-1964466980.html
Прокуратура потребовала закрыть частный детский лагерь в Калининграде
Прокуратура потребовала закрыть частный детский лагерь в Калининграде - РИА Новости, 06.08.2024
Прокуратура потребовала закрыть частный детский лагерь в Калининграде
Прокуратура в Калининграде через суд требует прекратить деятельность частного детского лагеря, который работает без санитарно-эпидемиологического заключения,... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T16:41
2024-08-06T16:41
2024-08-06T16:43
происшествия
калининград
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929826178_0:229:3062:1951_1920x0_80_0_0_784f6d6efea4b371a0c8cc41480a8a69.jpg
КАЛИНИНГРАД, 6 авг — РИА Новости. Прокуратура в Калининграде через суд требует прекратить деятельность частного детского лагеря, который работает без санитарно-эпидемиологического заключения, сообщила пресс-служба ведомства. "Прокуратура в судебном порядке требует прекратить деятельность частного детского лагеря, начавшего работу в отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения", - говорится в сообщении. Отмечается, что нарушение выявлено в ходе проверки исполнения законодательства о защите детей в период летнего отдыха. "Установлено, что в Калининграде осуществляет деятельность частный детский лагерь ООО "Скаут". Данная организация не обращалась в уполномоченный орган для включения в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и приступила к деятельности без проведения обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизы", - добавили в пресс-службе. В связи с этим прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.65 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей). Кроме того, прокурор района обратился в суд с иском о прекращении деятельности лагеря. Исковое заявление находится на рассмотрении.
https://ria.ru/20240629/deti-1956325394.html
https://ria.ru/20231031/prigovor-1906447367.html
калининград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929826178_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_4dc96ab6808b58774bc86cae4487a154.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, россия
Происшествия, Калининград, Россия
Прокуратура потребовала закрыть частный детский лагерь в Калининграде
Прокуратура хочет закрыть детский лагерь в Калининграде, работающий с нарушением
КАЛИНИНГРАД, 6 авг — РИА Новости.
Прокуратура в Калининграде через суд требует прекратить деятельность частного детского лагеря, который работает без санитарно-эпидемиологического заключения, сообщила пресс-служба ведомства
.
"Прокуратура в судебном порядке требует прекратить деятельность частного детского лагеря, начавшего работу в отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушение выявлено в ходе проверки исполнения законодательства о защите детей в период летнего отдыха.
"Установлено, что в Калининграде осуществляет деятельность частный детский лагерь ООО "Скаут". Данная организация не обращалась в уполномоченный орган для включения в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и приступила к деятельности без проведения обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизы", - добавили в пресс-службе.
В связи с этим прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.65 КоАП РФ
(нарушение законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей).
Кроме того, прокурор района обратился в суд с иском о прекращении деятельности лагеря. Исковое заявление находится на рассмотрении.