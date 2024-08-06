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В Приморье мигранты напали на полицейских при попытке сбежать из изолятора - РИА Новости, 06.08.2024
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12:42 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/primore-1964377426.html
В Приморье мигранты напали на полицейских при попытке сбежать из изолятора
В Приморье мигранты напали на полицейских при попытке сбежать из изолятора - РИА Новости, 06.08.2024
В Приморье мигранты напали на полицейских при попытке сбежать из изолятора
Суд в приморском городе Артёме арестовал двух граждан Узбекистана, которые, пытаясь совершить побег из центра временного содержания, где ждали депортации,... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:42
2024-08-06T12:42
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Суд в приморском городе Артёме арестовал двух граждан Узбекистана, которые, пытаясь совершить побег из центра временного содержания, где ждали депортации, напали на полицейских, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судебной системы Приморья. Отмечается, что два гражданина Узбекистана были помещены в центр временного содержания иностранных граждан ОМВД России по городу Артему за совершение административного правонарушения. В центре они ожидали выдворения за пределы РФ. Вечером 2 августа мужчины решили совершить побег и напали на инспектора и дежурного полицейского. "В результате действий сотрудников полиции гражданам иностранного государства не удалось покинуть пределы центра и скрыться от контроля. Все участники нападения задержаны, в их отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 октября 2024 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что по факту нападения в отношении мигрантов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
https://ria.ru/20240806/zaderzhanie-1964308512.html
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происшествия, россия, узбекистан
Происшествия, Россия, Узбекистан
В Приморье мигранты напали на полицейских при попытке сбежать из изолятора

В Приморье арестовали двух мигрантов, напавших на полицейских при попытке побега

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Суд в приморском городе Артёме арестовал двух граждан Узбекистана, которые, пытаясь совершить побег из центра временного содержания, где ждали депортации, напали на полицейских, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.
Отмечается, что два гражданина Узбекистана были помещены в центр временного содержания иностранных граждан ОМВД России по городу Артему за совершение административного правонарушения. В центре они ожидали выдворения за пределы РФ.
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Вечером 2 августа мужчины решили совершить побег и напали на инспектора и дежурного полицейского.
"В результате действий сотрудников полиции гражданам иностранного государства не удалось покинуть пределы центра и скрыться от контроля. Все участники нападения задержаны, в их отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 октября 2024 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по факту нападения в отношении мигрантов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
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