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В Приморье мигранты напали на полицейских при попытке сбежать из изолятора
В Приморье мигранты напали на полицейских при попытке сбежать из изолятора - РИА Новости, 06.08.2024
В Приморье мигранты напали на полицейских при попытке сбежать из изолятора
Суд в приморском городе Артёме арестовал двух граждан Узбекистана, которые, пытаясь совершить побег из центра временного содержания, где ждали депортации,... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T12:42
2024-08-06T12:42
2024-08-06T12:42
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Суд в приморском городе Артёме арестовал двух граждан Узбекистана, которые, пытаясь совершить побег из центра временного содержания, где ждали депортации, напали на полицейских, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судебной системы Приморья. Отмечается, что два гражданина Узбекистана были помещены в центр временного содержания иностранных граждан ОМВД России по городу Артему за совершение административного правонарушения. В центре они ожидали выдворения за пределы РФ. Вечером 2 августа мужчины решили совершить побег и напали на инспектора и дежурного полицейского. "В результате действий сотрудников полиции гражданам иностранного государства не удалось покинуть пределы центра и скрыться от контроля. Все участники нападения задержаны, в их отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 октября 2024 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что по факту нападения в отношении мигрантов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
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происшествия, россия, узбекистан
Происшествия, Россия, Узбекистан
В Приморье мигранты напали на полицейских при попытке сбежать из изолятора
В Приморье арестовали двух мигрантов, напавших на полицейских при попытке побега