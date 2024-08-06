https://ria.ru/20240806/priangare-1964483288.html

Приангарье предложило включить в нацпроекты более 50 школ и 30 детсадов

Приангарье предложило включить в нацпроекты более 50 школ и 30 детсадов - РИА Новости, 06.08.2024

Приангарье предложило включить в нацпроекты более 50 школ и 30 детсадов

Иркутская область сформировала заявку на проведение до 2027 года ремонтов в более чем 50 школах и 30 детсадах в рамках национальных проектов, сообщает... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T17:43

2024-08-06T17:43

2024-08-06T17:43

иркутская область

игорь кобзев

сергей кравцов

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ИРКУТСК, 6 авг - РИА Новости. Иркутская область сформировала заявку на проведение до 2027 года ремонтов в более чем 50 школах и 30 детсадах в рамках национальных проектов, сообщает пресс-служба правительства региона. Состоялась рабочая встреча министра просвещения РФ Сергея Кравцова и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Ключевой темой беседы стали вопросы подготовки региона к участию в новых президентских национальных проектах "Молодежь и дети", "Семья", "Кадры", реализация которых начнется с 2025 года. Проекты предусматривают строительство и капитальные ремонты школ, детских садов и объектов среднего профессионального образования. "Глава региона Игорь Кобзев сообщил, что Иркутская область готова включиться в рабочую повестку нацпроектов. Сформирована заявка от региона из более чем 50 школ и 30 детских садов на проведении ремонтов до 2027 года", - говорится в сообщении. Губернатор также уточнил, что при реализации нацпроекта "Образование" во время строительства новых объектов регион акцентирует внимание на развитие спортивной инфраструктуры. Кроме того, за счет средств областного бюджета благоустраиваются территории школ, попавших в федеральную программу капремонтов "Модернизация школьных систем образования". В этом году на благоустройство предусмотрено почти 460 миллионов рублей областных средств. Также на встрече поднимались темы подготовки педагогических кадров и программы перспективного развития системы образования Иркутской области до 2030 года. В настоящее время программа находится в высокой степени готовности, ее планируется утвердить до конца текущего года.

https://ria.ru/20240702/turopotok-1956919196.html

https://ria.ru/20240619/byudzhet-1953936578.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь кобзев, сергей кравцов