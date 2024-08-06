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Стандарты арктической медицины должны соответствовать реалиям, заявил Путин
Стандарты арктической медицины должны соответствовать реалиям, заявил Путин - РИА Новости, 06.08.2024
Стандарты арктической медицины должны соответствовать реалиям, заявил Путин
Стандарты арктической медицины должны соответствовать реалиям, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Мурманской области Андреем... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T14:05
2024-08-06T14:05
2024-08-06T14:05
владимир путин
андрей чибис
мурманская область
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общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Стандарты арктической медицины должны соответствовать реалиям, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в Кремле во вторник. В ходе беседы Чибис рассказал Путину о предстоящих дискуссиях на тему выработки стандартов арктической медицины. По словам губернатора, они очень важны и предстоит определиться с их параметрами. "Во всем свои стандарты. Нужно, чтобы они соответствовали, конечно, реалиям. Понятно", - ответил Путин.
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владимир путин, андрей чибис, мурманская область, россия, общество
Владимир Путин, Андрей Чибис, Мурманская область, Россия, Общество
Стандарты арктической медицины должны соответствовать реалиям, заявил Путин
Президент РФ Путин: стандарты медицины в Арктике должны соответствовать реалиям