https://ria.ru/20240806/prezidentputin-1964404942.html

Стандарты арктической медицины должны соответствовать реалиям, заявил Путин

Стандарты арктической медицины должны соответствовать реалиям, заявил Путин - РИА Новости, 06.08.2024

Стандарты арктической медицины должны соответствовать реалиям, заявил Путин

Стандарты арктической медицины должны соответствовать реалиям, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Мурманской области Андреем... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T14:05

2024-08-06T14:05

2024-08-06T14:05

владимир путин

андрей чибис

мурманская область

россия

общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Стандарты арктической медицины должны соответствовать реалиям, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в Кремле во вторник. В ходе беседы Чибис рассказал Путину о предстоящих дискуссиях на тему выработки стандартов арктической медицины. По словам губернатора, они очень важны и предстоит определиться с их параметрами. "Во всем свои стандарты. Нужно, чтобы они соответствовали, конечно, реалиям. Понятно", - ответил Путин.

https://ria.ru/20240607/arktika-1951448890.html

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владимир путин, андрей чибис, мурманская область, россия, общество