https://ria.ru/20240806/pozhary-1964432110.html

В Якутии тушат восемь лесных пожаров

В Якутии тушат восемь лесных пожаров - РИА Новости, 06.08.2024

В Якутии тушат восемь лесных пожаров

Восемь природных пожаров тушат в Якутии вблизи населенных пунктов, три возгорания зафиксированы в природном заповеднике "Олекминский", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T15:15

2024-08-06T15:15

2024-08-06T15:15

происшествия

россия

олекминский район

айсен николаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 6 авг – РИА Новости. Восемь природных пожаров тушат в Якутии вблизи населенных пунктов, три возгорания зафиксированы в природном заповеднике "Олекминский", сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. По данным Авиалесоохраны, на территории республики ведется борьба с 71 природным пожаром на общей площади свыше 565 тысяч гектаров. За сутки удалось ликвидировать 8 пожаров на площади более 20 тысяч га и локализовано 4 на площади более 31 тысячи га. В борьбе с огнем участвуют 1724 человека и задействовано 156 единиц техники. "На особом контроле главного управления находятся восемь природных пожаров. В Олекминском районе в 9,4 километрах от cела Куду-Кюель… В 8,8 километрах от cела Хоринцы… Близ cела Чапаево… на контроле ведомства также 3 пожара общей площадью 410 га в природном заповеднике "Олекминский" близ села Дикимдя", - рассказали в пресс-службе. На расстоянии от 5 до 15 километров от сел находятся пожары в Верхневилюйском, Верхоянском, Сунтарском, Кобяйском, Горном районах. "За сутки группировка сил и средств увеличилась на 70 человек. Вчера в Горный район была направлена дополнительная группировка пожарных МЧС России, также сотрудники ведомства задействованы на тушении пожаров в селах Куду, Оргет, Чапаево и Сайды. Вертолет Ми-8 ХАСЦ МЧС России применялся в Верхневилюйском районе для передислокации личного состава. Сегодня спланировано применение авиации ведомства в Сунтарском и Верхневилюйском районах", - приводятся слова начальника ГУ МЧС России Павла Гарина. Как отметили в ведомстве, превышение концентрации химических веществ в воздухе из-за дыма от лесных пожаров установлено в Верхневилюйском районе. Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано. Ситуация с лесными пожарами по Якутии стабилизируется, площади пожаров значительно снизились, заявил накануне глава региона Айсен Николаев

https://ria.ru/20240806/pozhar--1964421819.html

https://ria.ru/20240806/pozhar-1964413994.html

https://ria.ru/20240805/jakutija-1964164428.html

россия

олекминский район

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происшествия, россия, олекминский район, айсен николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии