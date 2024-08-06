Рейтинг@Mail.ru
В Якутии тушат восемь лесных пожаров - РИА Новости, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/pozhary-1964432110.html
В Якутии тушат восемь лесных пожаров
В Якутии тушат восемь лесных пожаров - РИА Новости, 06.08.2024
В Якутии тушат восемь лесных пожаров
Восемь природных пожаров тушат в Якутии вблизи населенных пунктов, три возгорания зафиксированы в природном заповеднике "Олекминский", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T15:15
2024-08-06T15:15
происшествия
россия
олекминский район
айсен николаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906178318_0:80:3357:1968_1920x0_80_0_0_77fb8b8ce584c52f736e97e8dabcb60b.jpg
ЯКУТСК, 6 авг – РИА Новости. Восемь природных пожаров тушат в Якутии вблизи населенных пунктов, три возгорания зафиксированы в природном заповеднике "Олекминский", сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. По данным Авиалесоохраны, на территории республики ведется борьба с 71 природным пожаром на общей площади свыше 565 тысяч гектаров. За сутки удалось ликвидировать 8 пожаров на площади более 20 тысяч га и локализовано 4 на площади более 31 тысячи га. В борьбе с огнем участвуют 1724 человека и задействовано 156 единиц техники. "На особом контроле главного управления находятся восемь природных пожаров. В Олекминском районе в 9,4 километрах от cела Куду-Кюель… В 8,8 километрах от cела Хоринцы… Близ cела Чапаево… на контроле ведомства также 3 пожара общей площадью 410 га в природном заповеднике "Олекминский" близ села Дикимдя", - рассказали в пресс-службе. На расстоянии от 5 до 15 километров от сел находятся пожары в Верхневилюйском, Верхоянском, Сунтарском, Кобяйском, Горном районах. "За сутки группировка сил и средств увеличилась на 70 человек. Вчера в Горный район была направлена дополнительная группировка пожарных МЧС России, также сотрудники ведомства задействованы на тушении пожаров в селах Куду, Оргет, Чапаево и Сайды. Вертолет Ми-8 ХАСЦ МЧС России применялся в Верхневилюйском районе для передислокации личного состава. Сегодня спланировано применение авиации ведомства в Сунтарском и Верхневилюйском районах", - приводятся слова начальника ГУ МЧС России Павла Гарина. Как отметили в ведомстве, превышение концентрации химических веществ в воздухе из-за дыма от лесных пожаров установлено в Верхневилюйском районе. Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано. Ситуация с лесными пожарами по Якутии стабилизируется, площади пожаров значительно снизились, заявил накануне глава региона Айсен Николаев
https://ria.ru/20240806/pozhar--1964421819.html
https://ria.ru/20240806/pozhar-1964413994.html
https://ria.ru/20240805/jakutija-1964164428.html
россия
олекминский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906178318_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_b81b4bd77c9775b61bceb6207f069597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, олекминский район, айсен николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Олекминский район, Айсен Николаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Природные пожары в России
В Якутии тушат восемь лесных пожаров

МЧС РФ: в Якутии тушат восемь лесных пожаров вблизи населенных пунктов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТушение лесных пожаров в Якутии
Тушение лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Тушение лесных пожаров в Якутии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 6 авг – РИА Новости. Восемь природных пожаров тушат в Якутии вблизи населенных пунктов, три возгорания зафиксированы в природном заповеднике "Олекминский", сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
По данным Авиалесоохраны, на территории республики ведется борьба с 71 природным пожаром на общей площади свыше 565 тысяч гектаров. За сутки удалось ликвидировать 8 пожаров на площади более 20 тысяч га и локализовано 4 на площади более 31 тысячи га. В борьбе с огнем участвуют 1724 человека и задействовано 156 единиц техники.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на рынке в Туапсе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
В Туапсе локализовали пожар на рынке
Вчера, 14:44
"На особом контроле главного управления находятся восемь природных пожаров. В Олекминском районе в 9,4 километрах от cела Куду-Кюель… В 8,8 километрах от cела Хоринцы… Близ cела Чапаево… на контроле ведомства также 3 пожара общей площадью 410 га в природном заповеднике "Олекминский" близ села Дикимдя", - рассказали в пресс-службе.
На расстоянии от 5 до 15 километров от сел находятся пожары в Верхневилюйском, Верхоянском, Сунтарском, Кобяйском, Горном районах.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
На газоперерабатывающем заводе в Коми возник пожар
Вчера, 14:23
"За сутки группировка сил и средств увеличилась на 70 человек. Вчера в Горный район была направлена дополнительная группировка пожарных МЧС России, также сотрудники ведомства задействованы на тушении пожаров в селах Куду, Оргет, Чапаево и Сайды. Вертолет Ми-8 ХАСЦ МЧС России применялся в Верхневилюйском районе для передислокации личного состава. Сегодня спланировано применение авиации ведомства в Сунтарском и Верхневилюйском районах", - приводятся слова начальника ГУ МЧС России Павла Гарина.
Как отметили в ведомстве, превышение концентрации химических веществ в воздухе из-за дыма от лесных пожаров установлено в Верхневилюйском районе. Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано.
Ситуация с лесными пожарами по Якутии стабилизируется, площади пожаров значительно снизились, заявил накануне глава региона Айсен Николаев
Айсен Николаев во время встречи с огнеборцами в Верхневилюйском районе Якутии. 5 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Глава Якутии оценил ситуацию с лесными пожарами
5 августа, 14:04
 
ПроисшествияРоссияОлекминский районАйсен НиколаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала