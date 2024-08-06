В Якутии тушат восемь лесных пожаров
МЧС РФ: в Якутии тушат восемь лесных пожаров вблизи населенных пунктов
Тушение лесных пожаров в Якутии. Архивное фото
ЯКУТСК, 6 авг – РИА Новости. Восемь природных пожаров тушат в Якутии вблизи населенных пунктов, три возгорания зафиксированы в природном заповеднике "Олекминский", сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
По данным Авиалесоохраны, на территории республики ведется борьба с 71 природным пожаром на общей площади свыше 565 тысяч гектаров. За сутки удалось ликвидировать 8 пожаров на площади более 20 тысяч га и локализовано 4 на площади более 31 тысячи га. В борьбе с огнем участвуют 1724 человека и задействовано 156 единиц техники.
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"На особом контроле главного управления находятся восемь природных пожаров. В Олекминском районе в 9,4 километрах от cела Куду-Кюель… В 8,8 километрах от cела Хоринцы… Близ cела Чапаево… на контроле ведомства также 3 пожара общей площадью 410 га в природном заповеднике "Олекминский" близ села Дикимдя", - рассказали в пресс-службе.
На расстоянии от 5 до 15 километров от сел находятся пожары в Верхневилюйском, Верхоянском, Сунтарском, Кобяйском, Горном районах.
"За сутки группировка сил и средств увеличилась на 70 человек. Вчера в Горный район была направлена дополнительная группировка пожарных МЧС России, также сотрудники ведомства задействованы на тушении пожаров в селах Куду, Оргет, Чапаево и Сайды. Вертолет Ми-8 ХАСЦ МЧС России применялся в Верхневилюйском районе для передислокации личного состава. Сегодня спланировано применение авиации ведомства в Сунтарском и Верхневилюйском районах", - приводятся слова начальника ГУ МЧС России Павла Гарина.
Как отметили в ведомстве, превышение концентрации химических веществ в воздухе из-за дыма от лесных пожаров установлено в Верхневилюйском районе. Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано.
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