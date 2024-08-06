https://ria.ru/20240806/pozhary-1964319108.html

В России потушили 46 природных пожаров за сутки

В России потушили 46 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 06.08.2024

В России потушили 46 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 46 природных пожаров на площади 35 790 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана на... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T08:53

2024-08-06T08:53

2024-08-06T08:53

происшествия

россия

природные пожары в россии

база охраны лесов "авиалесоохрана"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742240524_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_f61c646d9489a7214e3ddb6aaa592247.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 46 природных пожаров на площади 35 790 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 05.08.2024 в 12 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 46 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 35 790 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи вторника на территории РФ был 141 лесной пожар на площади 766 075 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовал 51 пожар на 513 677 гектарах.

https://ria.ru/20240805/jakutija-1964164428.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"