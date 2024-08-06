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В России потушили 46 природных пожаров за сутки
В России потушили 46 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 06.08.2024
В России потушили 46 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 46 природных пожаров на площади 35 790 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана на... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T08:53
2024-08-06T08:53
2024-08-06T08:53
происшествия
россия
природные пожары в россии
база охраны лесов "авиалесоохрана"
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 46 природных пожаров на площади 35 790 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 05.08.2024 в 12 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 46 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 35 790 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи вторника на территории РФ был 141 лесной пожар на площади 766 075 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовал 51 пожар на 513 677 гектарах.
https://ria.ru/20240805/jakutija-1964164428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"
Происшествия, Россия, Природные пожары в России, База охраны лесов "Авиалесоохрана"
В России потушили 46 природных пожаров за сутки
Авиалесоохрана: в 12 регионах России за сутки потушили 46 природных пожаров